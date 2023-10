Οι αστροναύτες μπορούν να οδηγήσουν στη λιωμένη σκόνη του φεγγαριού για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις

Όταν οι αστροναύτες επιστρέψουν στη Σελήνη, θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, όπως η ακτινοβολία, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η επικίνδυνη σεληνόσκονη. Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διέλευσης στη σεληνιακή επιφάνεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) διερευνά την ιδέα χρήσης λέιζερ υψηλής ενέργειας για να λιώσει τη σκόνη και να δημιουργήσει συμπαγείς επιφάνειες οδήγησης.

Η αποστολή Apollo 11 αντιμετώπισε αβεβαιότητες σχετικά με το βάθος και την ποσότητα της σεληνόσκονης, η οποία αποτελούσε κίνδυνο βύθισης κατά την προσγείωση. Ενώ οι ανιχνευτές ανίχνευσης σκόνης του αεροσκάφους απέτρεψαν τυχόν περιστατικά βύθισης, η σκόνη εξακολουθούσε να προκαλεί προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη εξερεύνηση της σεληνιακής επιφάνειας. Ως εκ τούτου, για τις μελλοντικές αποστολές, η εύρεση λύσης στο πρόστιμο, η κολλώδης σκόνη είναι ζωτικής σημασίας.

Λιώνοντας τη σκόνη στη θέση του, η ESA στοχεύει να δημιουργήσει σκληρυμένες επιφάνειες οδήγησης που μπορούν να αντέξουν το σκληρό σεληνιακό περιβάλλον. Η μοντελοποίηση της NASA δείχνει ότι η προσγείωση μεγαλύτερων διαστημικών σκαφών θα μπορούσε να εκτοξεύσει σημαντικές ποσότητες σκόνης, δυνητικά καταστρέφοντας τις επιφάνειες των προσγειωμένων. Έτσι, η ικανότητα τήξης της σκόνης και σχηματισμού στερεών επιφανειών θα μπορούσε να αποτρέψει αυτά τα προβλήματα.

Το πρόγραμμα PAVER της ESA (ανοίγοντας το δρόμο για πυροσυσσωμάτωση μεγάλης περιοχής ρεγόλιθου) διερεύνησε τις δυνατότητες αυτής της προσέγγισης. Σε ελεγχόμενες δοκιμές με χρήση προσομοιωμένου σεληνιακού ρεγολίθου, χρησιμοποιήθηκε ένα λέιζερ CO12 2 κιλοβάτ για να λιώσει τη σκόνη, με αποτέλεσμα μια λεία, γυάλινη επιφάνεια που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δρόμοι, περιοχές προσγείωσης και λειτουργικές ζώνες στη Σελήνη.

Η χρήση λέιζερ υψηλής ενέργειας για την τήξη της γήινης άμμου για στερεές επιφάνειες οδήγησης προτάθηκε το 1933 αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ωστόσο, στη Σελήνη, η επιτόπια ανάπτυξη πόρων είναι ζωτικής σημασίας, καθιστώντας την ιδέα πιο εφικτή. Αντί να φέρει ένα λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα στη Σελήνη, η ESA προτείνει ότι το σεληνιακό ηλιακό φως θα μπορούσε να συγκεντρωθεί χρησιμοποιώντας έναν συμπαγή φακό Fresnel για να επιτευχθεί ισοδύναμη τήξη.

Το πρόσφατο έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τα αποτελέσματα του PAVER υπογραμμίζει την άμεση διαθεσιμότητα ηλιακής ενέργειας και σεληνιακού ρεγολίθου στη Σελήνη, καθιστώντας τη σύντηξη ή την τήξη του ρεγολίθου μια βιώσιμη προσέγγιση. Τα δείγματα που δημιουργήθηκαν στη μελέτη παρουσίασαν ποικίλες αντοχές σε θλίψη, που κυμαίνονταν από 56.19 έως 216.29 MPa, με μέσο όρο 93.97 MPa.

Αυτή η έρευνα επεκτείνεται σε προηγούμενες εργασίες στην επιτόπια χρήση πόρων, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα χρήσης λιωμένου σεληνιακού ρεγολίθου για την κατασκευή υποδομής στη Σελήνη. Με περαιτέρω ανάπτυξη, η οδήγηση σε λιωμένη σκόνη φεγγαριού θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, παρέχοντας αξιόπιστη και ανθεκτική μεταφορά στους μελλοντικούς σεληνιακούς εξερευνητές.

Πηγές:

– Nature Scientific Reports: “Laser melting manufacturing of large items of lunar regolith simulant for paving on the Moon” από τον Juan-Carlos Ginés-Palomares