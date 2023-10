Hubert Reeves: Αστροφυσικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος επικοινωνίας

By

Ο Hubert Reeves, ο Καναδός-Γάλλος αστροφυσικός που πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 91 ετών, δεν ήταν μόνο ένας διάσημος επιστήμονας αλλά και ένας εξέχων επιστήμονας επικοινωνίας. Γεννημένος στο Μόντρεαλ το 1932, ο Ριβς ανέπτυξε πάθος για την αστρονομία σε νεαρή ηλικία, εξερευνώντας τον φυσικό κόσμο και μελετώντας τα αστέρια ως ερασιτέχνης αστρονόμος. Η γοητεία του με τον κόσμο τον οδήγησε να ακολουθήσει μια καριέρα στην αστροφυσική, αποκτώντας τελικά διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Cornell και έγινε σύμβουλος για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA.

Ο Ριβς ήταν γνωστός για την ικανότητά του να εξηγεί περίπλοκες επιστημονικές έννοιες στο ευρύ κοινό και ήθελε να μοιραστεί την αγάπη του για την επιστήμη και το σύμπαν με ένα ευρύτερο κοινό. Το 1981, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Patience dans l'Azur» (Άτομα της Σιωπής: Μια Εξερεύνηση της Κοσμικής Εκπαίδευσης), το οποίο έγινε μπεστ σέλερ στη Γαλλία και μεταφράστηκε σε 25 γλώσσες. Το βιβλίο έλαβε επαίνους για την ικανότητά του να μετατρέπει την αστροφυσική σε επικό έπος και εδραίωσε τη φήμη του Reeves ως ικανού επιστήμονα επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Reeves έγραψε πάνω από 40 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών τίτλων για παιδιά. Έγινε ένα οικείο πρόσωπο στη γαλλική τηλεόραση, εμφανιζόμενος σε δημοφιλή λογοτεχνικά talk show και σαγηνεύοντας το κοινό με τα άγρια ​​λευκά μαλλιά, τα μάτια που λάμπουν και τη λαμπερή προφορά του Κεμπέκ. Η χαρισματική και ελκυστική του συμπεριφορά τον έκανε περιζήτητο ομιλητή στον γαλλόφωνο κόσμο, όπου έγινε γνωστός ως ο γαλλικός αντίστοιχος του Carl Sagan.

Ο Ριβς δεν ήταν μόνο επικοινωνιολόγος της επιστήμης αλλά και κορυφαίος περιβαλλοντολόγος. Υποστήριξε με πάθος την προστασία της φύσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους αυτοκαταστροφής που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν είναι το επιλεγμένο είδος και ότι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας για να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας.

Οι συνεισφορές του Hubert Reeves στον τομέα της αστροφυσικής και της επικοινωνίας της επιστήμης έχουν αφήσει μόνιμο αντίκτυπο. Η ικανότητά του να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και του ευρύτερου κοινού έχει εμπνεύσει αμέτρητα άτομα να συλλογιστούν τα μυστήρια του σύμπαντος και να αγαπήσουν και να προστατέψουν τον φυσικό κόσμο.

