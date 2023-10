Μια στρατηγική για την ενίσχυση της υπεραγωγιμότητας του KXNUMXCXNUMX που βασίζεται στο φως

By

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια στρατηγική για την αύξηση της επαγόμενης από το φως υπεραγωγιμότητας του υλικού KXNUMXCXNUMX. Υπεραγωγιμότητα είναι η ικανότητα ορισμένων υλικών να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια με ελάχιστη αντίσταση, καθιστώντας την ιδιαίτερα επιθυμητή για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές. Το KXNUMXCXNUMX είναι ένας οργανικός υπεραγωγός που παρουσιάζει μηδενική αντίσταση όταν εκτίθεται σε μεσαίους υπέρυθρους οπτικούς παλμούς.

Η ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Max Planck για τη Δομή και τη Δυναμική της Ύλης, το Università degli Studi di Parma και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν βελτιώσει επιτυχώς τη φωτοευαισθησία του K10CXNUMX κατά δύο τάξεις μεγέθους. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη περιελάμβανε τη χρήση μιας εξαιρετικά ρυθμίσιμης οπτικής πηγής, φτάνοντας σε συχνότητα XNUMX THz.

Σε προηγούμενα πειράματα, οι ερευνητές είχαν ήδη επιτύχει την υπεραγώγιμη φάση σε KXNUMXCXNUMX χρησιμοποιώντας ενέργειες φωτονίων διέγερσης υψηλότερης ενέργειας. Ωστόσο, αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της διέγερσης στο υλικό σε χαμηλότερες ενέργειες, η οποία κατέστη δυνατή με τη χρήση μιας πηγής terahertz.

Η υποκείμενη φυσική πίσω από αυτή τη βελτίωση δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή. Ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι οδηγούμενες μοριακές δονήσεις συνδέονται με τις ηλεκτρονικές καταστάσεις του υλικού, ενισχύοντας το ζευγάρωμα και τη συνοχή που απαιτείται για την υπεραγωγιμότητα. Η ομάδα μπόρεσε να διατηρήσει μια μακροχρόνια κατάσταση υπεραγωγιμότητας σε θερμοκρασία δωματίου για διάρκεια 10 νανοδευτερόλεπτων.

Αυτή η έρευνα όχι μόνο ρίχνει φως στους μηχανισμούς που διέπουν την επαγόμενη από το φως υπεραγωγιμότητα στο KXNUMXCXNUMX αλλά εισάγει επίσης μια στρατηγική που θα μπορούσε να παρατείνει την φωτοεπαγόμενη υπεραγωγιμότητα. Αυτό έχει πιθανές επιπτώσεις για την ανάπτυξη κβαντικών τεχνολογιών που οδηγούνται από το φως. Οι ερευνητές σχεδιάζουν επίσης να μελετήσουν τις ιδιότητες αυτής της μεταβατικής κατάστασης και να τις συγκρίνουν με την υπεραγωγιμότητα ισορροπίας.

Συνολικά, αυτή η μελέτη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ενίσχυση της υπεραγωγιμότητας των υλικών που χρησιμοποιούν φως και ανοίγει νέες δυνατότητες για μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Πηγές:

– E. Rowe et al, Resonant enhancement of photo-induced superconductivity in K3C60, Nature Physics (2023).

Ορισμοί:

– Υπεραγωγιμότητα: Η ικανότητα ορισμένων υλικών να μεταφέρουν ηλεκτρισμό χωρίς σχεδόν καμία αντίσταση.

– KXNUMXCXNUMX: Οργανικός υπεραγωγός που παρουσιάζει μηδενική αντίσταση όταν εκτίθεται σε μεσαίους υπέρυθρους οπτικούς παλμούς.

– Terahertz (THz): Μονάδα συχνότητας που αντιστοιχεί σε ένα τρισεκατομμύριο κύκλους ανά δευτερόλεπτο.

– Κατάσταση ισορροπίας: Κατάσταση κατά την οποία οι ιδιότητες ενός συστήματος δεν αλλάζουν με το χρόνο.