Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν πιθανή λίμνη λάσπης στον Άρη

Οι επιστήμονες βρήκαν στοιχεία για αυτό που πιστεύουν ότι ήταν κάποτε μια λίμνη λάσπης στον Άρη, η οποία θα μπορούσε να παρέχει πολύτιμες ενδείξεις στην αναζήτηση σημείων προηγούμενης ζωής στον πλανήτη. Η μελέτη επικεντρώθηκε στο Hydraotes Chaos, μια περιοχή εδάφους χάους στον Άρη που αποτελείται από βουνά, κρατήρες και κοιλάδες. Οι ερευνητές ανέλυσαν εικόνες που ελήφθησαν από το Mars Reconnaissance Orbiter της NASA και εντόπισαν μια επίπεδη περιοχή στο Hydraotes Chaos που έδειξε σημάδια ιζήματος και λάσπης που αναβλύζουν κάτω από την επιφάνεια.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι πριν από περίπου 3.4 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα σύστημα υδροφορέων στο Hydraotes Chaos κατέρρευσε, οδηγώντας σε τεράστιες πλημμύρες που εναπόθεσαν μεγάλες ποσότητες ιζημάτων στην επιφάνεια. Αυτό το ίζημα, εάν εξεταστεί προσεκτικά, θα μπορούσε ενδεχομένως να περιέχει βιογραφικές υπογραφές της προηγούμενης ζωής στον Άρη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ίζημα στη λίμνη λάσπης σχηματίστηκε πριν από περίπου 1.1 δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ αφότου τα υπόγεια ύδατα του Άρη είχαν πιθανώς εξαφανιστεί και ο πλανήτης είχε γίνει αφιλόξενος.

Στο μέλλον, οι επιστήμονες ελπίζουν να διερευνήσουν περαιτέρω την αρχαία λίμνη λάσπης για να προσδιορίσουν πότε ο Άρης μπορεί να ήταν κατοικήσιμος και ενδεχομένως να φιλοξενούσε ζωή. Το Ερευνητικό Κέντρο Ames της NASA αναπτύσσει ένα όργανο που ονομάζεται EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή πετρωμάτων για βιοδείκτες, ιδιαίτερα για λιπίδια. Υπάρχουν σκέψεις για τη λήψη του EXCALIBR σε μια μελλοντική αποστολή της NASA είτε στο φεγγάρι είτε στον Άρη, με το Hydraotes Chaos να είναι μια πιθανή τοποθεσία προσγείωσης για αυτό το όργανο.

Αυτή η έρευνα ρίχνει νέο φως στην πιθανότητα ο Άρης κάποτε να φιλοξενούσε ζωή και υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω εξερεύνησης και ανάλυσης του εδάφους του Άρη. Προσφέρει συναρπαστικές προοπτικές για μελλοντικές αποστολές που επιδιώκουν να αποκαλύψουν τα μυστήρια του Άρη και πιθανά σημάδια προηγούμενης ζωής.

Πηγή: Nature Scientific Reports