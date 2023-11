Εκπληκτικές ανακαλύψεις από το τηλεσκόπιο James Webb της NASA προσφέρουν νέες πληροφορίες για το Γαλαξιακό Κέντρο

By

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA κατέπληξε για άλλη μια φορά τους αστρονόμους με τις εξαιρετικές του ικανότητες, παρέχοντας αυτή τη φορά μια μαγευτική θέα της αινιγματικής περιοχής σχηματισμού άστρων Τοξότης C (Sgr C) στην καρδιά του γαλαξία μας. Σε απόσταση περίπου 300 ετών φωτός από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα Τοξότης Α στο κέντρο του Γαλαξία, το Sgr C είναι ένα θέαμα 500,000 αστέρων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μια συλλογή πρωτοαστέρων που κλέβουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε αυτή την πρωτοποριακή εικόνα, η άνευ προηγουμένου ανάλυση και ευαισθησία του Webb αποκαλύπτουν αμέτρητα χαρακτηριστικά που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ σε αυτήν την περιοχή. «Ο Webb αποκαλύπτει μια απίστευτη ποσότητα λεπτομέρειας, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε το σχηματισμό άστρων σε αυτό το είδος περιβάλλοντος με τρόπο που δεν ήταν δυνατό προηγουμένως», δήλωσε ο Samuel Crowe, κύριος ερευνητής και προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Αυτή η αξιοσημείωτη εικόνα πηγάζει από την έλλειψη προηγούμενων δεδομένων υπερύθρων και τις τεράστιες δυνατότητες του τηλεσκοπίου Webb.

Ένα από τα βασικά ευρήματα είναι η παρουσία ενός τεράστιου πρωτοάστρου, μεγαλύτερη από 30 φορές τη μάζα του Ήλιου μας, που βρίσκεται μέσα σε αυτό το νεαρό αστρικό σμήνος. Ενώ το σύννεφο που περιβάλλει αυτούς τους πρωτοαστέρες φαίνεται σκοτεινό και αραιοκατοικημένο, είναι στην πραγματικότητα μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του γαλαξία. Η πυκνότητα του νέφους εμποδίζει το φως από τα αστέρια που βρίσκονται πίσω του, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση κενού.

Η κάμερα εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIRCam) της Webb έχει καταγράψει εκτεταμένες εκπομπές ιονισμένου υδρογόνου που περιβάλλουν το κάτω μέρος του σκοτεινού σύννεφου σε ζωντανές κυανές αποχρώσεις. Η τεράστια εμβέλεια αυτής της περιοχής υδρογόνου αμφισβητεί τις υπάρχουσες θεωρίες, καθώς εκτείνεται πολύ πέρα ​​από αυτό που παρατηρήθηκε προηγουμένως. Οι αστρονόμοι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το ενδιαφέρον έργο της κατανόησης της προέλευσης και της επιρροής αυτής της εκτεταμένης περιοχής υδρογόνου.

Ένα άλλο συναρπαστικό αίνιγμα βρίσκεται στις διάσπαρτες και χαοτικές βελονοειδείς δομές εντός του ιονισμένου υδρογόνου, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Ο Rubén Fedriani, ένας συν-ερευνητής του έργου στο Instituto Astrofísica de Andalucía στην Ισπανία, περιγράφει το γαλαξιακό κέντρο ως ένα «συνωστισμένο, ταραχώδες μέρος», στο οποίο πανύψηλα νέφη αερίου σχηματίζουν αστέρια που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον αέριο μέσω των εκροών τους, πίδακες και ακτινοβολία.

Καθώς οι επιστήμονες συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα μυστήρια που κρύβονται μέσα στην ουράνια έκταση, οι ανακαλύψεις του τηλεσκοπίου James Webb από την καρδιά του γαλαξία μας προσφέρουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για να εμβαθύνουμε στα κοσμικά μυστικά. Τοποθετημένο μόλις 25,000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, το γαλαξιακό κέντρο παρέχει στους αστρονόμους μια από κοντά άποψη μεμονωμένων άστρων, ρίχνοντας φως στην περίπλοκη διαδικασία σχηματισμού άστρων και την εξάρτησή του από το μοναδικό κοσμικό περιβάλλον. Με κάθε αποκάλυψη, το τηλεσκόπιο Webb ανοίγει το δρόμο για μια βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντος μας.