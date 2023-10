Αρχαίοι δακτύλιοι δέντρων αποκαλύπτουν κολοσσιαία ηλιακή καταιγίδα πριν από 14,300 χρόνια

By

Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων αποκάλυψε μια κολοσσιαία απότομη αύξηση των επιπέδων ραδιενεργού άνθρακα πριν από περίπου 14,300 χρόνια, ρίχνοντας φως στη μεγαλύτερη ηλιακή καταιγίδα που έχει εντοπιστεί ποτέ. Η έρευνα, που περιγράφεται λεπτομερώς στη δημοσίευση «Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences», περιελάμβανε τη μέτρηση των επιπέδων ραδιενεργού άνθρακα σε αρχαίους δακτυλίους δέντρων που βρέθηκαν στις γαλλικές Άλπεις.

Εξετάζοντας μεμονωμένους δακτυλίους δέντρων, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν μια αξιοσημείωτη ακίδα ραδιοάνθρακα που χρονολογείται πριν από 14,300 χρόνια. Η ακίδα, που προκλήθηκε από μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα που εκτόξευσε σημαντική ποσότητα ενεργειακών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Γης, συγκρίθηκε με μετρήσεις βηρυλλίου που ελήφθησαν από πυρήνες πάγου της Γροιλανδίας.

Η μελέτη προσδιόρισε αυτή την ηλιακή καταιγίδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα ως τη μεγαλύτερη του είδους της, ξεπερνώντας τα προηγούμενα γεγονότα κατά το διπλάσιο του μεγέθους τους. Αυτές οι ηλιακές καταιγίδες, γνωστές ως Γεγονότα Miyake, έχουν συμβεί εννέα φορές τα τελευταία 15,000 χρόνια, αλλά ποτέ δεν έχουν παρατηρηθεί άμεσα.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις παρόμοιων ηλιακών καταιγίδων στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία μας. Ο Edouard Bard, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, τόνισε τη σύνδεση μεταξύ ακραίων ηλιακών γεγονότων και παραγωγής ραδιοάνθρακα, τονίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι καταιγίδες σε σύγχρονες υποδομές, όπως τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά συστήματα και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Tim Heaton, καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Leeds, υπογράμμισε την πιθανότητα μόνιμης ζημιάς σε μετασχηματιστές σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δορυφόρους πλοήγησης και επικοινωνίας και αυξημένους κινδύνους ακτινοβολίας για τους αστροναύτες κατά τη διάρκεια υπερκαταιγίδων.

Η κατανόηση και η πρόβλεψη ακραίων ηλιακών γεγονότων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της επικοινωνιακής και ενεργειακής υποδομής της Γης. Παρά την πρόοδο στην ηλιακή παρατήρηση, υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε για τη συμπεριφορά του ήλιου, τις αιτίες αυτών των καταιγίδων και την προβλεψιμότητά τους.

Η ανακάλυψη καλοδιατηρημένων δέντρων που διευκολύνεται από την δενδροχρονολογία όχι μόνο παρέχει πληροφορίες για τις προηγούμενες περιβαλλοντικές αλλαγές αλλά προσφέρει επίσης ένα αχαρτογράφητο χρονοδιάγραμμα της ηλιακής δραστηριότητας. Υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη κατανόησης των κινδύνων που ενέχουν οι ακραίες ηλιακές καταιγίδες για τη σύγχρονη κοινωνία και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.

