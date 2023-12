Αποκαλύφθηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της Βασιλικής Εταιρείας

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού Διαγωνισμού Φωτογραφίας Εκδόσεων Royal Society, που προβάλλει την εκπληκτική ομορφιά και τα επιστημονικά φαινόμενα που υπάρχουν παντού γύρω μας. Ο διαγωνισμός, ο οποίος στοχεύει να γιορτάσει τη δύναμη της φωτογραφίας στη μετάδοση των θαυμάτων του φυσικού κόσμου, περιλάμβανε πέντε κατηγορίες: Αστρονομία, Συμπεριφορά, Γη Επιστήμη και Κλιματολογία, Οικολογία και Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μικροαπεικόνιση.

Το πρώτο βραβείο και νικήτρια της κατηγορίας Οικολογία ήταν η Irina Petrova Adamtzky με τη σαγηνευτική της εικόνα με τίτλο «Martian Landscape». Η φωτογραφία παρουσιάζει έναν μικροσκοπικό κόσμο κρυμμένο σε ένα φθινοπωρινό φύλλο, με έναν μικροοργανισμό που ονομάζεται Lamproderma scintillans. Ο Adamtzky, ο οποίος ερευνά την ηλεκτρική δραστηριότητα μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών, απαθανάτισε ακούσια τη σκηνή κατά τη συλλογή δειγμάτων μούχλας λάσπης στο Σόμερσετ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συνηθισμένο φύλλο αποκάλυψε έναν μαγευτικό και συναρπαστικό κόσμο μέσα στα όριά του.

Άλλοι αξιοσημείωτοι νικητές είναι ο Δρ. Gregory Funston, ο οποίος απαθανάτισε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δύο κροταλιών λιβαδιών κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής δεινοσαύρων στον Καναδά, κερδίζοντας του τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Συμπεριφορά. Η εκπληκτική εικόνα του κ. Imran Sultan με τίτλο "Flower Moon on a Cloudy Night" του εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Αστρονομίας, παρουσιάζοντας ένα όμορφο HDR σύνθεση του φεγγαριού ανάμεσα σε σύννεφα που καταγράφηκαν από τα προάστια του Σικάγο.

Στην κατηγορία Οικολογία, η εικόνα του Δρ. Tom Shlesinger με τίτλο "Star of the Night" κέρδισε τη θέση της νίκης, με ένα κοπάδι μικρών ψαριών που κολυμπούν πάνω από έναν ζωντανό κοραλλιογενή ύφαλο. Επιπλέον, η φλογερή φωτογραφία του καθηγητή Michael Meredith που τραβήχτηκε στην Ανταρκτική με τίτλο «Burning through the Frozen South» του εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Earth Science.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας της Royal Society Publishing, που ξεκίνησε το 2015, τιμά την 350η επέτειο του παλαιότερου επιστημονικού περιοδικού στον κόσμο. Η Royal Society, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια υποτροφία κύρους που περιλαμβάνει διακεκριμένους επιστήμονες από διάφορους κλάδους.

Για περισσότερες απίστευτες εικόνες και πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Βασιλικής Εταιρείας.

