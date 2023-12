Νέοι Πλανήτες Προκλήσεις Παραδοσιακή Κατανόηση του Πλανητικού Σχηματισμού

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Penn State έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη που αμφισβητεί τις υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με το πώς σχηματίζονται οι πλανήτες. Η ομάδα ανακάλυψε έναν πλανήτη, με το όνομα LHS 3154b, που έχει μέγεθος περισσότερο από 13 φορές μεγαλύτερο από τη Γη, σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι που ονομάζεται LHS 3154, το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο μας.

Η αναλογία μάζας μεταξύ του LHS 3154b και του αστέρα ξενιστή του είναι μεγαλύτερη από 100 φορές εκείνης της Γης και του Ήλιου, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο πλανήτη που έχει ανακαλυφθεί ποτέ σε τροχιά γύρω από έναν εξαιρετικά ψυχρό νάνο αστέρα. Αυτό το εύρημα έχει αφήσει τους πλανητικούς επιστήμονες προβληματισμένους, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα τρέχοντα μοντέλα σχηματισμού ουράνιων αντικειμένων.

Ο Suvrath Mahadevan, ο Verne M. Willaman καθηγητής Αστρονομίας και Αστροφυσικής στο Penn State, εξέφρασε την έκπληξή του για την ανακάλυψη. Δήλωσε, «Δεν θα περιμέναμε να υπάρχει ένας πλανήτης τόσο βαρύς γύρω από ένα αστέρι τόσο χαμηλής μάζας».

Οι παραδοσιακές θεωρίες προτείνουν ότι μετά τη δημιουργία ενός αστεριού, αέριο και σκόνη που το περιβάλλουν συσσωρεύονται για να σχηματίσουν έναν πρωτοπλανητικό δίσκο, ο οποίος τελικά οδηγεί στη δημιουργία πλανητών για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ωστόσο, ο δίσκος γύρω από το LHS 3154 δεν έχει επαρκή στερεά μάζα για να υποστηρίξει το σχηματισμό ενός πλανήτη όπως ο LHS 3154b.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε το Habitable Zone Planet Finder (HPF), έναν εξειδικευμένο αστρονομικό φασματογράφο που αναπτύχθηκε στο Penn State, για να κάνει αυτή την πρωτοποριακή ανακάλυψη. Το HPF έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από δροσερά αστέρια που είναι πιθανό να έχουν υγρό νερό.

Ο εντοπισμός πλανητών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από ψυχρότερα αστέρια είναι ευκολότερος από εκείνους γύρω από αστέρια όπως ο Ήλιος μας, επειδή η πιο κοντινή εγγύτητα των πλανητών στα ψυχρότερα αστέρια τους παράγει πιο εύκολα ανιχνεύσιμα σήματα στα φάσματα τους. Ο Mahadevan συνέκρινε αυτό το φαινόμενο με το να βρίσκεται πιο κοντά σε μια φωτιά για να δεχτεί τη θερμότητά της.

Η ανακάλυψη του LHS 3154b έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμαστούν οι υπάρχουσες θεωρίες σχηματισμού πλανητών. Ο Mahadevan δήλωσε: «Αυτό ακριβώς κατασκευάσαμε το HPF για να κάνουμε, για να ανακαλύψουμε πώς σχηματίζουν πλανήτες τα πιο κοινά αστέρια στον γαλαξία μας – και να βρούμε αυτούς τους πλανήτες».

Αυτό το πρωτοποριακό εύρημα υπογραμμίζει το τεράστιο ποσό που είναι ακόμα άγνωστο για το σύμπαν και προκαλεί τους επιστήμονες να επανεκτιμήσουν την κατανόησή τους για τις περίπλοκες διαδικασίες πίσω από τον σχηματισμό των πλανητών.

