Wahoo und Zwift stellen neue Preis- und Partnerschaftsänderungen vor

Wahoo und Zwift, zwei führende Akteure in der Indoor-Cycling-Branche, haben kürzlich einige bedeutende Änderungen vorgenommen, die sich sowohl auf Verbraucher als auch auf die Branche insgesamt auswirken werden. Die bemerkenswerteste Änderung ist die dauerhafte Preissenkung für den Wahoo KICKR CORE, einen der beliebtesten Trainer von Wahoo. Der bisherige Preis lag bei 599 US-Dollar, jetzt wird es für 449 US-Dollar erhältlich sein.

Aber die Veränderungen hören hier nicht auf. Wahoo bietet außerdem eine All-Inclusive-Option für den KICKR CORE an, die eine vorinstallierte Kassette und ein 1-Jahres-Abonnement für Zwift für 599 US-Dollar beinhaltet. Darüber hinaus führt Wahoo Pakete für seine anderen Hardwareprodukte ein, die ein einjähriges Zwift-Abonnement beinhalten. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Kunden mehr Optionen und Funktionalität in der Kategorie Indoor-Cycling zu bieten.

Mit diesen Preisaktualisierungen revolutionieren Zwift und Wahoo das Indoor-Cycling-Erlebnis. Verbraucher können jetzt zu einem günstigeren Preis auf hochwertige Trainer zugreifen, wodurch Indoor-Training zugänglicher als je zuvor wird.

Während diese Änderungen zweifellos für die Verbraucher von Vorteil sind, haben sie auch Auswirkungen auf die Branche. Garmin/Tacx und Elite, zwei große Player auf dem Indoor-Cycling-Markt, könnten aufgrund dieser Preissenkung vor Herausforderungen stehen. Darüber hinaus scheint die Zukunft von JetBlack, das beim Zwift Hub One eng mit Zwift zusammenarbeitet, angesichts der schnellen Fortschritte der Wahoo/Zwift-Partnerschaft ungewiss.

Insgesamt stellen diese Veränderungen einen bedeutenden Wandel in der Indoor-Cycling-Branche dar. Verbraucher können jetzt hochwertige Turnschuhe und eine größere Auswahl an Optionen zu günstigeren Preisen genießen, während sich die Akteure der Branche anpassen und neue Wege finden müssen, um in diesem sich entwickelnden Markt zu konkurrieren.

FAQ

Was ist der neue Preis des Wahoo KICKR CORE?

Der Preis des Wahoo KICKR CORE wurde dauerhaft von 599 $ auf 449 $ gesenkt.

Was ist in der All-Inclusive-Option des KICKR CORE enthalten?

Die All-Inclusive-Option beinhaltet eine vorinstallierte Kassette und ein 1-Jahres-Abonnement für Zwift für 599 $.

Gibt es weitere Änderungen, die Wahoo und Zwift eingeführt haben?

Wahoo bietet auch Bundles für seine anderen Hardwareprodukte an, die ein einjähriges Zwift-Abonnement beinhalten.

Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen auf die Branche haben?

Diese Änderungen können für Garmin/Tacx, Elite und JetBlack eine Herausforderung darstellen, da sie möglicherweise ihre Strategien als Reaktion auf die sich entwickelnde Marktdynamik überdenken müssen.