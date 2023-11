Wahoo und Zwift kündigen Anpassungen des Turbotrainers an und schaffen damit eine einzigartige Marktpositionierung

Wahoo und Zwift, zwei führende Marken in der Fahrradbranche, haben ihre Turbotrainer-Sortimente erheblich angepasst und damit eine interessante Entwicklung in ihrer Beziehung markiert. In diesem Zusammenhang hat Wahoo dauerhafte Preissenkungen für seine Turbotrainer Kickr Core und Kickr Snap angekündigt und bietet Kunden damit erschwinglichere Optionen für das Indoor-Training.

Bisher kostete der Kickr Core 699 £, jetzt ist er für 449.99 £ als eigenständiges Produkt erhältlich und entspricht damit dem Preis von Zwifts Hub, einem Smart-Trainer, der im Jahr 2022 im Mittelpunkt eines Patentverletzungsverfahrens zwischen den beiden Marken stand. Wahoo bietet den Kickr Core im Paket mit einem Jahresabonnement von Zwift für 549.99 £ an und bietet damit ein verlockendes Paket für alle, die ihr Indoor-Trainingserlebnis verbessern möchten.

Zwift hingegen hat den Zwift Hub Classic aus seinem Shop entfernt, so dass nur noch der Smart-Trainer Hub One zum Kauf verfügbar ist. Dieser von Zwift als dauerhaft bestätigte Schritt ermöglicht es der Marke, ihr Produktangebot zu optimieren und sich auf den Hub One zu konzentrieren, der mit dem innovativen Cog and Click-Kit ausgestattet ist. Der Click ist ein kabelloser Bluetooth-Schalthebel mit zwei Tasten, der virtuelles Schalten mit einstellbarem Widerstand ermöglicht und so das Indoor-Cycling-Erlebnis verbessert.

Mit dem Wegfall des Hub Classic wird deutlich, dass sowohl Wahoo als auch Zwift einzigartige Marktpositionen erobern. Der Kickr Core und der Hub One werden auf dem Markt nebeneinander existieren und den Kunden unterschiedliche Optionen ohne direkte Konkurrenz zwischen den Marken bieten.

Um die Partnerschaft weiter zu stärken, wird Zwift den Wahoo Kickr Core auch auf seiner Website verkaufen und so seine Verfügbarkeit auf verschiedenen Märkten erweitern. Kunden in den USA, Großbritannien, der EU und Kanada können damit rechnen, den Kickr Core auf der E-Commerce-Plattform von Zwift zu finden. Die Verfügbarkeit in Australien und Japan folgt in Kürze.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Anpassungen an den Turbotrainer-Sortimenten von Wahoo und Zwift eine faszinierende Marktdynamik hervorrufen. Da beide Marken weiterhin innovativ sind und zusammenarbeiten, können Radfahrer ein verbessertes Indoor-Cycling-Erlebnis mit erschwinglicheren und technologisch fortschrittlicheren Optionen erwarten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Turbotrainer?

Turbotrainer sind Geräte, mit denen Radfahrer ihr normales Fahrrad in stationäre Indoor-Trainingsgeräte umwandeln. Mit diesen Trainern können Radfahrer die Fahrbedingungen im Freien simulieren und drinnen trainieren.

2. Was ist Zwift?

Zwift ist eine beliebte Online-Trainingsplattform, die Virtual Reality und Multiplayer-Gaming verbindet, um ein einzigartiges Indoor-Cycling-Erlebnis zu bieten. Es ermöglicht Radfahrern, in einer virtuellen Welt Rad zu fahren und mit anderen zu konkurrieren.

3. Was ist der Kickr Core?

Der Kickr Core ist ein intelligenter Trainer von Wahoo. Es bietet Radfahrern ein realistisches und immersives Indoor-Trainingserlebnis, indem es das Gefühl des Fahrens auf der Straße nachbildet.

4. Was ist der Hub One?

Der Hub One ist ein von Zwift entwickelter Smart-Trainer. Es ist Teil der Zwift-Reihe innovativer Indoor-Cycling-Produkte und verfügt über das Cog and Click-Kit, das das Schalterlebnis bei Indoor-Fahrten verbessert.