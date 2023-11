Neuer Ansatz: YouTube Music führt Podcast-Integration per RSS-Feed ein

By

Um seine Podcasting-Funktionen zu verbessern, bietet YouTube Music seinen Nutzern nun die Möglichkeit, Podcasts über einen RSS-Feed direkt über die Plattform hinzuzufügen. Diese neue Funktion wird ausgewählten Benutzern zur Verfügung gestellt und wird voraussichtlich auf Android und im Internet verfügbar sein. Allerdings müssen iPhone-Nutzer noch etwas warten, bis sie auf diese Funktion zugreifen können.

Bisher mussten Podcaster Videoversionen ihrer Episoden auf YouTube Music hochladen, was zusätzlichen Aufwand erforderte und die Anzahl der verfügbaren Sendungen begrenzte. Da Google Podcasts bis 2024 eingestellt werden soll, möchte YouTube Music den Übergangsprozess durch die Einführung der traditionellen RSS-Feed-Funktion vereinfachen.

Sobald die Funktion live ist, können Benutzer in YouTube Music zur Registerkarte „Bibliothek“ navigieren und den Podcasts-Filter auswählen. In der unteren rechten Ecke des Bildschirms wird eine neue Schaltfläche „Podcast hinzufügen“ angezeigt. Durch Auswahl von „Top-Podcasts durchsuchen: Podcasts auf YouTube finden“ oder „Podcast per RSS-Feed hinzufügen: Private oder öffentliche URL hinzufügen“ können Benutzer ihre bevorzugten Podcasts ganz einfach zur Plattform hinzufügen.

Per RSS-Feed hinzugefügte Podcasts werden auf der Sendungsseite mit einem RSS-Symbol gekennzeichnet, was darauf hinweist, dass sie über diese Methode hinzugefügt wurden. Obwohl diese Funktion den Nutzern noch schrittweise zur Verfügung gestellt wird, arbeitet YouTube Music an einer internationalen Verfügbarkeit.

Um den Übergang von Google Podcasts zu YouTube Music zu erleichtern, wird ein einfaches Migrationstool bereitgestellt, mit dem Nutzer ihre bestehenden Podcast-Abonnements nahtlos übertragen können. Darüber hinaus müssen Podcaster bei YouTube Music keine Videoversionen mehr hochladen, sodass sie problemlos Inhalte über RSS-Feeds hochladen und die Podcast-Auffindbarkeit auf der Plattform verbessern können.

Mit diesen Updates möchte YouTube Music eine umfassende Plattform für Musik-Streaming und Podcast-Hören werden und den Nutzern ein nahtloses und vielfältiges Audioerlebnis bieten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich Podcasts mithilfe eines RSS-Feeds zu YouTube Music hinzufügen?

Ja, YouTube Music ermöglicht es Nutzern jetzt, Podcasts hinzuzufügen, indem sie die RSS-Feed-URL eingeben. Diese Funktion wird derzeit für Android- und Web-Benutzer eingeführt, die iOS-Kompatibilität folgt in Kürze.

2. Wie füge ich einen Podcast mithilfe eines RSS-Feeds zu YouTube Music hinzu?

Um einen Podcast per RSS-Feed zu YouTube Music hinzuzufügen, navigieren Sie zur Registerkarte „Bibliothek“, wählen Sie den Filter „Podcasts“ und klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Podcast hinzufügen“. Wählen Sie dann die Option zum Hinzufügen eines Podcasts per RSS-Feed und geben Sie die URL des Feeds ein.

3. Werden meine bestehenden Podcast-Abonnements von Google Podcasts auf YouTube Music übertragen?

Ja, YouTube Music bietet ein einfaches Migrationstool, um bestehende Podcast-Abonnements von Google Podcasts auf ihre Plattform zu übertragen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang für Nutzer, die derzeit Podcasts bei Google Podcasts abonniert haben.

4. Können Podcaster Inhalte auf YouTube Music hochladen, ohne Videoversionen zu erstellen?

Ja, bei YouTube Music müssen Podcaster nicht mehr Videoversionen ihrer Episoden hochladen. Stattdessen können sie ihre Inhalte direkt über RSS-Feeds hochladen, was es Podcastern erleichtert, ihre Sendungen auf der Plattform zu teilen und die Auffindbarkeit zu verbessern.