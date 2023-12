Wegmans beendet Partnerschaft mit Rescue Mission, Spendenzentren werden geschlossen

Wegmans, eine beliebte Lebensmittelkette, hat kürzlich beschlossen, ihre Partnerschaft mit der Rescue Mission zu beenden, einer Wohltätigkeitsorganisation, die auf ihren Parkplätzen Spendenzentren betreibt. Diese Einstellung betrifft alle sechs Wegmans-Standorte, nicht nur die drei zuvor zur Schließung angekündigten Standorte.

Die Nachricht kam für Luana Lovenguth, eine Vertreterin der Rettungsmission, überraschend, die erst am Freitag von der Entscheidung erfuhr. Laut einem Wegmans-Sprecher gilt dieser Service nur für die Syracuse-Abteilung des Ladens und wird in anderen Regionen nicht angeboten.

Insgesamt nehmen die sechs Spendenzentren jedes Jahr Spenden von rund 250,000 Menschen entgegen. Diese Zahl übersteigt die Einwohnerzahl der Stadt Syrakus selbst. Diese Zentren spielen eine entscheidende Rolle dabei, Gegenstände von Mülldeponien fernzuhalten. Die Rescue Mission ist nach OCRRA eine der größten Recyclinganlagen der Stadt.

Das Programm ist nicht nur ein Entsorgungsdienst oder eine Annehmlichkeit für die Gemeinschaft. Es unterstützt direkt die Mission der Rescue Mission, indem es Artikel an Bedürftige spendet, während die restlichen Artikel in den Thrifty Shopper-Läden verkauft werden, um Spenden für die Organisation zu sammeln.

Zwei Zentren haben bereits geschlossen, eines in der James Street und eines in der Nähe von John Glenn. Das dritte Zentrum, das sich in der Nähe der Great Northern Mall befindet, wird noch in diesem Monat auf den benachbarten Runnings-Parkplatz verlegt. Wegmans geht davon aus, dass die anderen drei Zentren bis Ende des Jahres schließen werden, was eine sechsmonatige Übergangszeit ermöglicht.

Die Schließung dieser Spendenzentren hat zu einem Rückgang der Spenden für die Rettungsmission geführt, mit einem deutlichen Rückgang um 30 % im November. Es besteht auch Sorge um die 25 Personen, die in den Wohnwagen dieser Zentren beschäftigt sind und von denen viele besondere Bedürfnisse haben.

Die Rettungsmission hofft, dass Wegmans seine Entscheidung noch einmal überdenkt, insbesondere für den Standort DeWitt, der nicht nur der beliebteste, sondern auch gut gepflegte Standort ist und weit von der Straße und dem Ladeneingang entfernt liegt.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Einstellung sowohl auf die Rettungsmission als auch auf die örtliche Gemeinschaft haben wird, da nach alternativen Standorten für die Spendenzentren gesucht wird. Die Partnerschaft zwischen Wegmans und der Rescue Mission bestand schon seit Jahrzehnten, und ihr Ende wird sicherlich viele spüren.