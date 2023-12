Wir stellen vor: A2 Badger: Das ultimative EDC-Werkzeug

By

Das A2 Badger ist ein Game-Changer in der Welt der Alltagsmesser. Mit seinem kompakten und beeindruckenden Design ist dieses OTF-Messer ein Muss für Outdoor-Abenteurer und taktische Profis.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Klappmessern verfügt das A2 Badger über einen Out The Front (OTF)-Mechanismus, der eine schnelle Entfaltung per Knopfdruck ermöglicht. Dies macht es zu einer beliebten Wahl bei Militär-, Strafverfolgungs- und Outdoor-Enthusiasten, die Wert auf schnellen und einfachen Zugriff auf ihre Werkzeuge legen.

Der A2 Badger wurde von Tekto entworfen, einem Pionier für OTF-Messer. Der konturierte Schalter am Griff ermöglicht ein müheloses Auslösen der Klinge in weniger als einer Sekunde, selbst mit Handschuhen. Sein taktiler Reiz und seine präzise Funktionalität machen den Einsatz in jeder Situation zu einem Vergnügen, von alltäglichen Aktivitäten bis hin zu Notfallszenarien.

Das Messer besteht aus titanbeschichtetem D2-Stahl, der für seine außergewöhnliche Haltbarkeit und Schnitthaltigkeit bekannt ist. Die 1.8-Zoll-Klinge im Tanto-Stil eignet sich perfekt für verschiedene Schneidaufgaben und wird durch eine Glasbrecherfunktion am Griff für zusätzliche Vielseitigkeit ergänzt.

Trotz seiner geringen Größe macht der A2 Badger keine Kompromisse bei der Leistung. Mit einem Gewicht von nur 2.18 Unzen und einer Größe von 3.3 Zoll im geschlossenen Zustand ist es Tektos bislang kleinstes und leichtestes Messer. Sein beidhändiges Design, der Griff aus 6061-Aluminium und das Knopfverriegelungssystem sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit während des Betriebs.

Der A2 Badger bietet außerdem Anpassungsoptionen mit drei verfügbaren Grifffarbvarianten: Schwarz, Wüste und OD-Grün. Mit seinem Taschenclip und der übergroßen Fangriemenöse ist dieses Messer sowohl leicht zu tragen als auch vielseitig in den Befestigungsmöglichkeiten.

