Die futuristische indische Zivilisation wird lebendig: Indus Battle Royale debütiert in Fortnite

Fortnite-Spieler auf der ganzen Welt stehen vor einem aufregenden neuen Abenteuer, indem sie in das lebendige Reich von Indus eintauchen, dem ersten in Indien hergestellten Battle-Royale-Spiel. Indus wurde vom in Pune ansässigen Studio SuperGaming entwickelt und ist von der indischen Zivilisation inspiriert und bietet Spielern ein plattformübergreifendes Erlebnis wie kein anderes.

Indus in Fortnite ist nicht einfach eine Portierung, sondern ein einzigartiges eigenständiges Erlebnis, das sorgfältig exklusiv für MacOS- und PC-Benutzer entwickelt wurde. Spieler können sich auf das komplette Indus-Gameplay freuen, mit einer fesselnden Gewinnbedingung, die sich auf die mächtige Ressource Cosmium konzentriert. Die Sicherung dieser Ressource auf der Karte wird zum Schlüssel zum Sieg und eröffnet spannende Strategien und ein intensives Gameplay.

Während ein offizieller Veröffentlichungstermin für Indus in Fortnite noch nicht bekannt gegeben wurde, können Gaming-Enthusiasten mit einem Android-Closed-Beta-Start des eigenständigen Indus Battle Royale während der Weihnachtszeit rechnen. Das Spiel ist bereits zur Vorregistrierung im Play Store geöffnet und hat erstaunliche 5 Millionen Vorregistrierungen gesammelt.

Ein faszinierender Aspekt ist, dass die Indus-Inhalte für Fortnite von einem bemerkenswerten Zwei-Frauen-Team innerhalb eines beeindruckenden Zeitrahmens von nur 27 Tagen entwickelt wurden. Obwohl es an Erfahrung in der Spieleentwicklung mangelte, nutzten sie erfolgreich den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) von Epic Games, um ein fesselndes und immersives Erlebnis zu schaffen. Diese Integration dient SuperGaming als Testgelände, um wertvolles Feedback von externen Zielgruppen zu sammeln und es ihnen zu ermöglichen, das Spielerlebnis in Vorbereitung auf den offiziellen Start von Indus zu verfeinern.

Indus Battle Royale Mobile gilt als eines der am meisten erwarteten „Made-in-India“-Spiele und bietet eine Verschmelzung futuristischer Elemente mit der Kulisse des alten Indus-Tals. Durch die nahtlose Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft stellt Indus Charaktere wie Rana, Sir Taj, Arya und Adya vor – inspiriert von der Yaksha-Rasse und in der Indus-Welt als Mythenwandler bekannt. Erkunden Sie die fesselnde Karte des Spiels, Virlok, die eine hochmoderne Darstellung Indiens bietet, und rüsten Sie sich gleichzeitig mit einer Reihe futuristischer Waffen aus, darunter dem leistungsstarken Vantage-Scharfschützengewehr, der A27 Locust und dem SFR-4-Hochschadensgewehr. Indus ist mit einer Vielzahl von Android- und iOS-Smartphones kompatibel und lädt Spieler ein, ihr Erlebnis durch spannende In-App-Käufe zu personalisieren.

Machen Sie sich bereit für eine spannende Reise und schließen Sie sich der globalen Fortnite-Community an, um die außergewöhnliche Welt von Indus zu erkunden. Seien Sie gespannt auf weitere Updates und bereiten Sie sich auf ein Spielerlebnis wie nie zuvor vor.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Auf welchen Plattformen wird Indus verfügbar sein?

Indus wird auf den Plattformen macOS, PC, Android und iOS verfügbar sein.

2. Wann findet die offizielle Veröffentlichung von Indus in Fortnite statt?

Der offizielle Veröffentlichungstermin für Indus in Fortnite wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings wird während der Weihnachtszeit mit einem Start der Closed Beta für Android gerechnet.

3. Wer hat Indus entwickelt?

Indus wurde von SuperGaming, einem in Pune ansässigen Studio, entwickelt.

4. Kann ich mich im Play Store für Indus vorregistrieren?

Ja, das Spiel kann derzeit im Play Store vorregistriert werden.

5. Wie viele Voranmeldungen hat Indus bisher erhalten?

Indus hat über 5 Millionen Vorregistrierungen erhalten.