Bewegen Sie sich mit WarioWare™: Move It! auf Nintendo Switch

Aufruf an alle Gamer! Nintendo Switch hat gerade das mit Spannung erwartete WarioWare™: Move It! veröffentlicht. Spiel, und es ist Zeit, sich Ihre Joy-Con™-Controller zu schnappen und sich bereit zu machen, sich durch über 200 blitzschnelle Mikrospiele zu schütteln, zu schlagen, zu tanzen, zu wackeln und zu knicksen. Wenn Sie ein Fan urkomischer und rasanter Minispiele sind, ist dies das Spiel, auf das Sie gewartet haben!

In WarioWare™: Move It! tauchen Sie in eine Welt voller lächerlicher Bewegungen ein, während Sie Bambus hacken, aus dem Gefängnis ausbrechen, Hühner mit dem Lasso fangen und vieles mehr. Aber keine Sorge, wenn Sie mit Wario und Mikrospiel-Possen nicht vertraut sind, diese Minispiele dauern nur ein paar Sekunden, sodass Sie schnell den Dreh raus haben.

Eines der einzigartigen Features des Spiels ist die Möglichkeit, verschiedene „Formen“ oder Posen einzunehmen. Egal, ob Sie in der Ba-KAW-Form wie ein Huhn picken oder eine fabelhafte Fashionista-Pose einnehmen, bei jedem Mikrospiel müssen Sie Ihren Körper in verschiedene Positionen bewegen. Es geht darum, schnell Ihre Form zu finden und zu verfeinern, um jede Herausforderung zu meistern.

Im Story-Modus können Sie Wario dabei helfen, den Woods Watchers zu entkommen, indem Sie eine Reihe blitzschneller Mikrospiele abschließen. Und wenn Sie auf der Suche nach Multiplayer-Spaß sind, können im Party-Modus zwei bis vier Spieler an der Action teilnehmen. Treten Sie in witzigen Wettbewerben gegen Ihre Freunde an und versuchen Sie, das Ziel zu erreichen, ohne von Medusa erwischt zu werden, oder stürzen Sie sich in Warios eigenes kniffliges Brettspiel.

Für Nintendo Switch Online-Mitglieder gibt es noch mehr gute Neuigkeiten. Sie können ein Paar Nintendo Switch-Spielgutscheine kaufen und einen verwenden, um WarioWare™: Move It! zu erhalten. Mit diesem Angebot können Sie bares Geld sparen, insbesondere wenn Sie zwei höherpreisige Spiele auswählen, die Sie mit Ihren Gutscheinen einlösen möchten.

Halten Sie also Ihren Controller fest, schaffen Sie etwas Platz um sich herum und machen Sie sich bereit für jede Menge Spaß mit WarioWare™: Move It! auf Nintendo Switch. Es ist Zeit, sich in die skurrile und rasante Welt der Mikrospiele einzutauchen!

Häufigste Fragen

1. Was sind Mikrospiele?

Mikrospiele sind kurze, rasante Minispiele, die normalerweise einige Sekunden dauern. In WarioWare™: Move It! finden Sie über 200 Mikrospiele, bei denen Sie verschiedene Aktionen und Bewegungen ausführen müssen.

2. Kann ich WarioWare™: Move It! spielen? mit Freunden?

Absolut! WarioWare™: Bewegen Sie es! bietet Mehrspielermodi, in denen Sie mit 2-4 Spielern spielen können. Schließen Sie sich Ihren Freunden an und veranstalten Sie im Party-Modus einen lustigen Wettbewerb.

3. Wie kann ich beim Kauf von WarioWare™: Move It! Geld sparen?

Wenn Sie Nintendo Switch Online-Mitglied sind, können Sie Nintendo Switch-Spielgutscheine erwerben und einen davon gegen WarioWare™: Move It! einlösen. Mit diesem Angebot können Sie bares Geld sparen, insbesondere wenn Sie zwei höherpreisige Spiele auswählen, die Sie mit Ihren Gutscheinen einlösen möchten.

4. Gibt es eine zeitliche Begrenzung für die Einlösung der Nintendo Switch-Spielgutscheine?

Ja, Nintendo Switch-Spielgutscheine müssen innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum eingelöst werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vor Ablauf einlösen.

