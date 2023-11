Neue Ära des Solo-Gamings: KI übernimmt Twister und Pictionary

By

Pünktlich zur Weihnachtszeit haben Twister und Pictionary in einer aufregenden Entwicklung eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht und eine neue Ära des Solo-Gamings eingeläutet. Vorbei sind die Zeiten, in denen man Freunde und Familie am Spieltisch versammelte; Jetzt können Spieler gegen Gegner mit künstlicher Intelligenz (KI) antreten.

Im neu erfundenen Pictionary vs. AI und Twister Air können Spieler spannende Spiele gegen KI-gestützte Software bestreiten, ohne dass sie auf menschliche Gegner angewiesen sind. Pictionary vs AI, erhältlich für 23.99 £, ersetzt das traditionelle Rätselraten beim Entschlüsseln von Zeichnungen durch die Fähigkeiten der KI. Die Software scannt das Bild und vergleicht es mit einer umfangreichen Online-Bilddatenbank. Anschließend platzieren die Spieler ihre Wetten darauf, ob die Software die Ziehung korrekt erkennt und erhalten Punkte für genaue Vorhersagen. Beleidigende Bilder oder Wörter werden sorgfältig herausgefiltert, um ein familienfreundliches Erlebnis zu gewährleisten.

Twister Air, im Einzelhandel für 24.99 £ erhältlich, stellt eine App vor, die Spieler auf ihre Smart-Geräte herunterladen müssen. An ihren Handgelenken und Knöcheln werden dann bunte Bewegungssensorbänder befestigt. Durch Schütteln der Arme und Beine müssen die Spieler die auf dem Bildschirm angezeigten Farbpunkte in Übereinstimmung bringen. Diese neuartige Variante des klassischen Spiels bietet ein dynamisches und fesselndes Solo-Erlebnis.

Paul Reader, Vorsitzender des DreamToys-Auswahlausschusses, prognostiziert eine Zukunft, in der KI-Technologie zunehmend in Spielzeug integriert wird. Während KI-Spielzeuge derzeit nur 1 % des Marktes ausmachen, eröffnen technologische Fortschritte der Branche neue Möglichkeiten. Laut Reader hat sich die Technologie weiterentwickelt und umfasst nun Elemente wie Timing-Funktionen, Licht- und Soundeffekte sowie Spracherkennung. Die Integration von Spielzeug und Technik wird zur Norm, da Kinder zunehmend Zugang zu Smartphones und Tablets erhalten.

Während die Spielzeugindustrie KI einsetzt, stehen die Hersteller vor der Herausforderung, die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Melissa Symonds, Geschäftsführerin von UK Toys für Circana, versichert den Verbrauchern, dass die Einführung der KI-Technologie die menschliche Verbindung bei traditionellen Familienspielen nicht beeinträchtigt. Sie glaubt, dass KI das Spielerlebnis tatsächlich verbessern und mehr Menschen zum Spielen locken kann.

Mit der Veröffentlichung von Twister und Pictionary mit KI-Unterstützung ist eine neue Welle des Solo-Gamings angekommen. Während klassische Brettspiele immer ihre Berechtigung haben werden, verleiht die Kombination aus KI und traditionellem Gameplay diesen beliebten Freizeitbeschäftigungen eine neue und aufregende Dimension.

FAQ

1. Kann ich Twister und Pictionary weiterhin mit Freunden und Familie spielen?

Absolut! Die KI-Versionen von Twister und Pictionary bieten Solo-Gameplay-Optionen, schließen aber nicht die Möglichkeit aus, mit anderen zu spielen. Sie können diese Spiele weiterhin wie immer mit Ihren Freunden und Ihrer Familie genießen.

2. Werden anstößige Bilder oder Wörter in den KI-Versionen von Pictionary herausgefiltert?

Ja, die KI-Software in Pictionary vs AI stellt sicher, dass anstößige Bilder oder Wörter nicht erkannt werden. Der Fokus liegt auf der Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen und integrativen Spielerlebnisses.

3. Wird die KI-Technologie traditionelle Spielzeuge und Spiele ersetzen?

KI-Technologie ist eine spannende Ergänzung für die Spielzeugindustrie, wird traditionelle Spielzeuge und Spiele jedoch nicht vollständig ersetzen. Klassische Brettspiele und Spielzeuge werden weiterhin ihren Platz haben, während KI-Integrationen den Spielern neue und innovative Erlebnisse bieten.

Quellen: The Telegraph (telegraph.co.uk)