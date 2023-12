Tesla stößt in Skandinavien auf Widerstand, da dänische Hafenarbeiter mit schwedischen Mechanikern streiken

Tesla stößt in Skandinavien auf erheblichen Widerstand, da sich dänische Hafenarbeiter einem von schwedischen Mechanikern initiierten Sympathiestreik angeschlossen haben. Dieser zunehmende Druck drängt den Elektrofahrzeuggiganten dazu, seinen Mitarbeitern Tarifverhandlungsrechte einzuräumen.

Der Konflikt zwischen Tesla und Mitgliedern der schwedischen Gewerkschaft IF Metall dauert seit sechs Wochen an. Um Unterstützung zu gewinnen, hat die Gewerkschaft einen Sekundärstreik organisiert, an dem Arbeiter aus verschiedenen Branchen in Schweden beteiligt sind, darunter Postangestellte, Maler, Hafenarbeiter und Elektriker.

Als Reaktion darauf, dass die Zustellung von Nummernschildern von Postmitarbeitern blockiert wurde, zeigte sich Elon Musk, CEO von Tesla, frustriert und beschrieb die Situation als „wahnsinnig“. Letzten Monat reichte das Unternehmen Klagen gegen das schwedische Transportamt und die Post ein, um das Problem zu lösen.

Ursprünglich gab es Spekulationen darüber, dass Tesla versuchen würde, Autos an dänische Häfen zu liefern und sie per LKW nach Schweden zu transportieren, nachdem schwedische Hafenarbeiter die Annahme von Autos behindert hatten. IF Metall suchte jedoch Unterstützung bei Dänemarks größter Gewerkschaft, die daraufhin einen Sympathiestreik ankündigte.

Jan Villadsen, Vorsitzender der dänischen Transportgewerkschaft 3F, betonte die Bedeutung des Kampfes zwischen IF Metall und schwedischen Arbeitern und erklärte die volle Unterstützung seiner Gewerkschaft. Villadsen erklärte: „Genau wie Unternehmen engagiert sich die Gewerkschaftsbewegung weltweit für den Schutz der Arbeitnehmer.“ Er fügte hinzu: „Solidarität ist der Eckpfeiler der Gewerkschaftsbewegung und erstreckt sich über nationale Grenzen hinweg.“

Villadsens Kommentare enthielten auch eine gezielte Botschaft an Musk, indem er behauptete, dass selbst die reichsten Menschen der Welt nicht ihre eigenen Regeln aufstellen könnten. Er betonte, wie wichtig es sei, die Arbeitsmarktvereinbarungen in der nordischen Region einzuhalten, um ein Unternehmen zu betreiben.

Derzeit sind alle Mitglieder von 3F Transport von dem Sympathiekonflikt betroffen, was bedeutet, dass Hafenarbeiter und Fahrer keine Tesla-Autos nach Schweden transportieren werden. In Schweden haben Tarifverträge zwischen Unternehmen und Gewerkschaften ohne staatliches Eingreifen großen Einfluss auf die Arbeitsbeziehungen und bestimmen die meisten Löhne.

Tesla weigerte sich bisher, einen dieser Tarifverträge zu unterzeichnen, was im Oktober rund 120 Mechaniker in Schweden dazu veranlasste, einen Streik zu beginnen. Die Mechaniker fordern keine Lohnerhöhungen, sondern fordern, dass Tesla das Prinzip der Tarifverhandlungen einhält.

Dieser Streit verdeutlicht das Potenzial für eine anhaltende ideologische Pattsituation nicht nur zwischen Tesla und den streikenden Mechanikern, sondern auch zwischen der Macht der US-Konzerne und den tief verwurzelten Prinzipien des skandinavischen Wirtschaftsmodells.

Die Ausweitung der Solidaritätsstreiks auf Dänemark könnte Musk noch mehr Ärger bereiten, da die Gefahr ähnlicher Aktionen in Norwegen und Deutschland besteht, wo Tarifverträge ebenfalls einen entscheidenden Bestandteil der Arbeitsbeziehungen bilden.

Während IF Metall derzeit keine Gespräche mit Tesla führt, hofft die Gewerkschaft, dass das Unternehmen bereit sein wird, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass Tesla irgendwann die Vorteile eines Tarifvertrags anerkennen wird.