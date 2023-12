Die League of Legends-Gratisangebote von Amazon Prime werden eingestellt

By

Amazon Prime-Abonnenten, die auch begeisterte League of Legends-Spieler sind, kommen über Prime Gaming in den Genuss kostenloser Skins und In-Game-Währung. Es scheint jedoch, dass dieses großzügige Angebot aufgrund von Kürzungen bei Prime Gaming bald ein Ende haben wird.

Jeden Monat konnten Amazon Prime-Mitglieder kostenlose Skins und In-Game-Währung für das beliebte MOBA-Spiel von Riot anfordern. Es war ein toller Vorteil für League of Legends-Fans, an den keine Bedingungen geknüpft waren, solange sie daran dachten, die Belohnungen einzufordern.

Leider hat Amazon beschlossen, seine Gaming-Sparte zu verkleinern, was die Entlassung von 180 Mitarbeitern und die Schließung seines Crown-Twitch-Kanals beinhaltet. Stattdessen wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, seinen Abonnenten beliebte monatliche Gratisspiele anzubieten.

Riot hat bestätigt, dass die monatlichen Gratisbelohnungen für League of Legends und andere Riot-Spiele wie Valorant zu Ende gehen. Die letzte Ladung Gratisgeschenke wird voraussichtlich im März 2024 eintreffen. Derzeit gibt es keine Pläne, die Aktion zu ersetzen, obwohl Riots Leiter von League of Legends, Andrei van Roon, erwähnte, dass man in Zukunft für andere Programme offen sei.

Auch wenn sich die Einstellung der Gratisangebote nur geringfügig auf die Anzahl der Spieler von League of Legends auswirken wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Beliebtheit des Spiels wesentlich beeinträchtigen wird. Mit über 150 Millionen aktiven Spielern bleibt League of Legends eines der meistgespielten und erfolgreichsten MOBA-Spiele.

