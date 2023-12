Amazon Prime bricht kostenlose League of Legends-Drops ab: Was das für Spieler bedeutet

By

Die monatlichen Gratisangebote von Amazon Prime für League of Legends-Spieler waren ein toller Vorteil für Abonnenten und boten kostenlose Skins und Spielwährung. Aufgrund der Kürzungen bei Prime Gaming werden diese Gratisangebote jedoch bald ein Ende haben.

Obwohl kostenlose Inhalte immer willkommen sind, könnte diese Nachricht die Fans von League of Legends enttäuschen. Die monatlichen Drops sind ein beliebtes Feature, mit dem Spieler jeden Monat kostenlose Skins, Mystery Ward-Skins und bis zu 350 RP erhalten können. Da Amazon seine Gaming-Sparte verkleinert, entfallen diese Vorteile leider.

Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, erklärte, dass sie Änderungen vornehmen, um sich auf die Bereitstellung kostenloser Spiele jeden Monat zu konzentrieren, da dies das ist, was die Spieler am meisten wollen. Infolgedessen werden die regulären Drops für League of Legends sowie alle anderen Riot-Spiele, einschließlich Valorant, eingestellt. Der letzte Drop wird voraussichtlich im März 2024 eintreffen.

Spieler, die auf diese Drops für kostenlose RP angewiesen sind, müssen alternative Methoden finden. Derzeit gibt es keine unmittelbaren Ersatzpläne, obwohl Riot Games-Chef Andrei van Roon erklärte, man sei offen für die Prüfung anderer Programme in der Zukunft.

Auch wenn diese Nachricht Auswirkungen auf einige Spieler haben könnte, ist es unwahrscheinlich, dass sie einen nennenswerten Einfluss auf League of Legends insgesamt haben wird. Mit über 150 Millionen aktiven Spielern erfreut sich das Spiel weiterhin großer Beliebtheit. Fans müssen jedoch ihre Erwartungen anpassen und neue Wege finden, um an RP und andere In-Game-Gegenstände zu gelangen.

Für engagierte League of Legends-Spieler wird die Vorfreude auf Saison 14 Einblicke in das geben, was sie als nächstes erwartet. Alternativ können Anfänger die besten Champions für ihren Einstieg ins Spiel erkunden.

