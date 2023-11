Sichern Sie sich die neuesten Samsung-Smartwatches zu unschlagbaren Preisen!

By

Samsung hat kürzlich seine neue Smartwatch-Serie vorgestellt, aber das bedeutet nicht, dass die Galaxy Watch 5 aus dem Jahr 2022 nun veraltet ist. Tatsächlich hat Samsung die Galaxy Watch 5-Serie mit der gleichen Software ausgestattet, die auch in der neuesten Version, der Watch 6, zum Einsatz kommt, um sicherzustellen, dass diese älteren Modelle immer noch eine Leistung bieten. Und die gute Nachricht hört hier nicht auf: Samsung bietet unglaubliche Rabatte auf diese Uhren und macht sie damit erschwinglicher als je zuvor.

Eines der herausragenden Merkmale der Galaxy Watch 5 Pro ist ihre beeindruckende Akkulaufzeit und Fitness-Tracking-Funktionen. In beiden Bereichen übertrifft diese Smartwatch ihre Konkurrenten und ist damit die erste Wahl für Fitnessbegeisterte. Und das Beste daran? Sie können dieses hochmoderne Gerät jetzt zu einem reduzierten Preis erwerben. Mit oder ohne LTE ist die Galaxy Watch 5 Pro zu einem reduzierten Preis erhältlich. Das Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivitätsmodell kostet derzeit 399 US-Dollar (vorher 449 US-Dollar). Wenn Sie sich für die LTE-Version interessieren, müssen Sie nur 29 US-Dollar zusätzlich bezahlen, da sie nach einer Preissenkung von 429 US-Dollar jetzt für nur 70 US-Dollar erhältlich ist.

Aber das ist noch nicht alles – Samsung bietet auch Rabatte auf die Galaxy Watch 5 an. Sie können bis zu 132 US-Dollar bei einer neuen Galaxy Watch 5 sparen, ohne Ihr altes Gerät in Zahlung geben zu müssen. Die LTE-Version der 40-mm-Galaxy Watch 5 ist jetzt zu einem unglaublichen Preis von 197.99 US-Dollar (statt 329.99 US-Dollar) erhältlich. Dieses Angebot gilt sowohl für die Farboptionen Graphit als auch Roségold, sodass Sie den Stil auswählen können, der am besten zu Ihnen passt.

Lassen Sie sich diese fantastischen Angebote nicht entgehen – egal, ob Sie ein Fitness-Enthusiast sind oder einfach nur auf der Suche nach einer stilvollen und funktionalen Smartwatch sind, bei Samsung sind Sie an der richtigen Adresse. Besuchen Sie jetzt den Online-Shop, um alle Details zu erfahren und Ihren Kauf abzuschließen, bevor das Angebot abläuft!

Häufigste Fragen

1. Kann ich meine alte Smartwatch gegen zusätzliche Ersparnisse eintauschen?

Ja, Samsung ermöglicht Ihnen die Inzahlungnahme Ihrer alten Smartwatch und je nach Wert können Sie zusätzlich bis zu 155 $ bei der Galaxy Watch 5 und 220 $ bei der Galaxy Watch 5 Pro sparen.

2. Sind diese Rabatte nur für begrenzte Zeit verfügbar?

Ja, diese Rabatte sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Nutzen Sie diese unbedingt, bevor das Angebot abläuft.

3. Lohnt sich der Aufpreis für die LTE-Version der Galaxy Watch 5 Pro?

Wenn Sie den zusätzlichen Komfort wünschen, Ihre Smartwatch auch ohne Verbindung zu Ihrem Telefon nutzen zu können, ist die LTE-Version eine Überlegung wert. Wenn Sie Ihre Smartwatch jedoch hauptsächlich innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihres Telefons verwenden, ist die Version nur mit Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität genau das Richtige für Sie.