YouTube Music erweitert seine Reichweite mit Podcasts

Googles Bestreben, YouTube als Anlaufstelle für alles rund um Unterhaltung zu positionieren, hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Nach der Integration von YouTube und YouTube Music erfüllt die Plattform nun Ihre Multimedia-Streaming-Bedürfnisse, einschließlich Videos, Filme, Musik und sogar Podcasts.

Um die bestehende Google Podcasts-App zu ersetzen, hat YouTube Music nun Podcasts in sein Repertoire aufgenommen, sodass Podcaster ihre Inhalte ohne Zwischenhändler direkt veröffentlichen können. Dieser Schritt rationalisiert nicht nur den Veröffentlichungsprozess, sondern erleichtert den Hörern auch das Abonnieren.

Vor Kurzem hat Google damit begonnen, diese Podcast-Funktion in die Android- und Webversionen der YouTube Music-App einzuführen, um sie einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen. Leider müssen iOS-Nutzer noch etwas warten, bis sie Podcasts auf YouTube Music genießen können, da die Funktion auf dieser Plattform noch nicht implementiert ist. Allerdings können iOS-Benutzer weiterhin auf Podcasts zugreifen, die über andere Plattformen hinzugefügt wurden.

Das Hinzufügen eines Podcasts über einen RSS-Feed ist sowohl in der Android-App als auch in der Webversion ein einfacher Vorgang. Auf der Registerkarte „Bibliothek“ der Android-App finden Benutzer die Option zum Hinzufügen eines Podcasts, indem sie auf die Kategorie „Podcasts“ tippen. Von dort aus können sie beliebte Podcasts durchsuchen oder eine private oder öffentliche .xml-URL für einen gewünschten Podcast-Feed eingeben. Die Webversion bietet einen ähnlichen Prozess, der über music.youtube.com/library/podcasts zugänglich ist.

Das Engagement von Google, YouTube Music zu einem umfassenden Podcasting-Ziel zu machen, zeigt sich in der Investition in Ressourcen zur Verbesserung des Podcasting-Erlebnisses. Die Bereitstellung von Migrationstools, beispielsweise der Möglichkeit, Podcast-RSS-Feeds zu importieren, ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Unternehmensziels.

Mit der Ausweitung von YouTube Music auf Podcasts können sich Inhaltsersteller und Hörer gleichermaßen auf ein integrierteres und nahtloseres Streaming-Erlebnis freuen. Seien Sie gespannt auf weitere Updates, während sich YouTube Music weiterentwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Plattformen unterstützen die Podcast-Funktion auf YouTube Music?

Derzeit ist die Podcast-Funktion in der Android-App und der Webversion von YouTube Music verfügbar. Die Funktion wurde noch nicht auf iOS implementiert, obwohl auf bestehende Podcasts, die über andere Plattformen hinzugefügt wurden, weiterhin auf iOS zugegriffen werden kann.

2. Wie füge ich einen Podcast per RSS-Feed zur YouTube Music Android-App hinzu?

Um einen Podcast über einen RSS-Feed in der Android-App hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte „Bibliothek“ und tippen Sie auf die Kategorie „Podcasts“. Wählen Sie dann unten links die Option „Podcast hinzufügen“. Sie haben die Wahl, beliebte Podcasts zu durchsuchen oder eine private oder öffentliche .xml-URL für den gewünschten Podcast-Feed einzugeben.

3. Kann ich einen Podcast per RSS-Feed zur Webversion von YouTube Music hinzufügen?

Ja, Sie können einen Podcast per RSS-Feed in der Webversion von YouTube Music hinzufügen. Navigieren Sie einfach zu music.youtube.com/library/podcasts und befolgen Sie den gleichen Vorgang wie in der Android-App.