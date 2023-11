Warum es im digitalen Zeitalter immer noch schwache Passwörter gibt

By

In einer Welt, in der sich die Bedrohungen der Cybersicherheit ständig weiterentwickeln, ist es überraschend, dass viele Menschen immer noch schwache und leicht zu erratende Passwörter wählen, um ihre persönlichen Konten zu schützen. Trotz der Warnungen von Experten zeigt ein aktueller Bericht von NordPass, dass „Passwort“, „123456“ und „123456789“ weiterhin die Liste der am häufigsten verwendeten Passwörter weltweit anführen.

NordPass, ein Unternehmen für Passwortverwaltungssoftware, analysierte eine riesige Datenmenge, darunter eine 4.3 TB große Datenbank aus öffentlich zugänglichen Quellen und eine 6.6 TB große Datenbank mit gestohlenen Passwörtern. Die Studie ergab, dass weltweit über 4.9 Millionen Menschen, davon allein 44,484 aus den USA, das Passwort „password“ verwendeten. Um die Sache noch schlimmer zu machen, entschieden sich unglaubliche 83,429 Personen in den USA für die leicht zu knackende „123456“.

Warum verwenden Menschen weiterhin so schwache Passwörter? Tomas Smalakys, CTO von NordPass, weist darauf hin, dass Einzelpersonen trotz ständiger Warnungen von Cybersicherheitsexperten immer noch Bequemlichkeit der Sicherheit vorziehen. Die schiere Verbreitung dieser schwachen Passwörter lässt darauf schließen, dass viele die Bedeutung eines robusten Passwortschutzes unterschätzen.

Der Bericht hebt bestimmte Trends bei schwachen Passwörtern hervor. Beispielsweise enthalten 31 % der Passwörter auf der Liste Zahlenfolgen, was auf einen Mangel an Kreativität oder mangelndes Bewusstsein für Passwortmuster hinweist. Darüber hinaus wurden häufig Namen, einfache Wörter wie „Pokemon“ oder „Computer“ und gebräuchliche Ausdrücke wie „iloveyou“ verwendet, wodurch Konten anfällig für Hacker wurden.

Darüber hinaus betont die Studie die Rolle von Malware bei der Gefährdung der Passwortsicherheit. Sobald ein Gerät mit Malware infiziert wird, sind persönliche Daten, einschließlich gespeicherter Passwörter, leicht zugänglich. Forscher warnen Benutzer vor der Schwere von Malware-Angriffen und unterstreichen die Notwendigkeit einer sicheren Passwortspeicherung und Passwortstärke.

Auch wenn es entmutigend sein mag, die Verbreitung schwacher Passwörter zu beobachten, bietet der Bericht doch einen Hoffnungsschimmer. Die Menschen scheinen bei Finanzkonten stärkeren Passwörtern Vorrang zu geben, da sie sich der potenziellen Risiken bewusst sind, die mit kompromittierten Finanzinformationen verbunden sind. Streaming-Konten, die oft als weniger kritisch angesehen werden, sind jedoch weiterhin durch schwächere Passwörter geschützt.

Zusammenfassend erinnert diese Studie daran, dass die digitale Landschaft erhöhte Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Für Einzelpersonen ist es von entscheidender Bedeutung, der Erstellung sicherer, eindeutiger Passwörter Priorität einzuräumen, sich über zu vermeidende Passwortmuster zu informieren und sich potenzieller Malware-Bedrohungen bewusst zu sein. Nur durch proaktive Maßnahmen zur Verbesserung der Passwortsicherheit können wir unsere persönlichen Daten in einer zunehmend vernetzten Welt schützen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum verwenden Menschen immer noch schwache Passwörter?

Trotz ständiger Warnungen von Cybersicherheitsexperten siegt die Bequemlichkeit oft über die Sicherheit. Viele Menschen unterschätzen die Bedeutung eines robusten Passwortschutzes und wählen aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit leicht zu erratende Passwörter.

2. Welche häufigen Muster finden sich bei schwachen Passwörtern?

Bei schwachen Passwörtern werden häufig Muster wie Zahlenfolgen, sich wiederholende Zeichen und tastaturbasierte Muster beobachtet. Diese Muster machen Passwörter leichter zu erraten und gefährden ihre Sicherheit.

3. Wie wirkt sich Malware auf die Passwortsicherheit aus?

Malware kann Geräte infizieren und Hackern Zugriff auf persönliche Informationen, einschließlich gespeicherter Passwörter, gewähren. Sobald ein Gerät kompromittiert ist, werden Passwörter anfällig für Diebstahl, was die Bedeutung einer sicheren Passwortspeicherung und des Schutzes vor Malware unterstreicht.

4. Priorisieren die Leute stärkere Passwörter für alle ihre Konten?

Die Studie zeigt, dass Einzelpersonen dazu neigen, sichere Passwörter für Finanzkonten zu priorisieren, da sie die potenziellen Risiken erkennen, die mit kompromittierten Finanzinformationen verbunden sind. Allerdings werden zum Schutz von Streaming-Konten, die oft als weniger kritisch empfunden werden, immer noch häufig schwächere Passwörter verwendet.

5. Wie können Einzelpersonen die Passwortsicherheit verbessern?

Um die Passwortsicherheit zu verbessern, sollten Einzelpersonen sichere, eindeutige Passwörter erstellen, gängige Muster und leicht zu erratende Phrasen vermeiden und ihre Passwörter regelmäßig aktualisieren. Es ist außerdem wichtig, wachsam gegenüber Malware-Bedrohungen zu bleiben und zuverlässige Methoden zur Passwortverwaltung anzuwenden.