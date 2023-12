Sonic Superstars bleibt trotz Sonics Durchhaltevermögen hinter den Erwartungen zurück

Inmitten der Aufregung um die gleichzeitige Veröffentlichung von Sonic Superstars und Super Mario Bros. Wonder wurde schnell klar, dass einer dieser legendären 2D-Plattformer als klarer Gewinner hervorgegangen war. Während Super Mario Bros. Wonder Verkaufsrekorde brach und sich mit sagenhaften 4.3 Millionen verkauften Exemplaren in nur zwei Wochen seinen Platz als am schnellsten verkauftes Mario-Spiel aller Zeiten sicherte, blieb Sonic Superstars hinter Segas Erwartungen zurück.

In einem aktuellen Finanzbericht räumte Sega-Chef Haruki Satomi ein, dass Sonic Superstars einen „etwas schwächeren Start hatte, als wir erwartet hatten“. Als Satomi während einer an Investoren gerichteten Frage-und-Antwort-Runde nach dem Grund für diese schwache Leistung gefragt wurde, führte er dies auf die Auswirkungen anderer großer Titel zurück, die etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden, ohne Super Mario Bros. Wonder direkt zu nennen.

Allerdings ist der Einfluss von Super Mario Bros. Wonder auf Sonic Superstars nicht ganz überraschend. Vor allem Nintendo Switch-Besitzer fühlten sich von der neuesten Mario-Folge angezogen, sodass Sonic Superstars Schwierigkeiten hatte, auf anderen Plattformen großes Interesse zu wecken. Darüber hinaus könnten die Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 auf PlayStation 5 im Oktober und die anhaltende Beliebtheit anderer aktueller Spielveröffentlichungen wie Assassin's Creed Mirage und Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty die Aufmerksamkeit der Spieler weiter abgelenkt haben.

Satomi bleibt hinsichtlich des Erfolgspotenzials von Sonic Superstars optimistisch. Er betonte, dass die Weihnachtszeit, insbesondere die Monate November und Dezember, traditionell starke Verkäufe für Sonic IPs beschere. Sega plant, die Werbeaktionen in dieser entscheidenden Zeit zu intensivieren, wobei über 90 % des Marketingbudgets des Spiels für Thanksgiving und die Feiertage vorgesehen sind.

Ein weiterer Faktor, der sich erheblich auf die Verkäufe von Sonic Superstars auswirken könnte, ist die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten dritten Sonic-Films, die für Dezember 2024 geplant ist. Nintendo hat zuvor erklärt, dass der Erfolg von The Super Mario Bros. Movie die Verkäufe für alles rund um Mario angekurbelt hat. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich Sega auch mit Sonic Superstars.

Während Sega seine Marketingbemühungen fortsetzt und sich auf die Veröffentlichung des dritten Films vorbereitet, steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die Fans davon zu überzeugen, Sonic Superstars eine Chance zu geben. Frühe Rezensionen, wie etwa die 7/10-Bewertung von IGN, loben bestimmte Aspekte des Spiels, heben jedoch hervor, dass das Spiel aufgrund der vielversprechenden und fragwürdigen neuen Funktionen gemischt aufgenommen wird.

Trotz eines etwas glanzlosen Starts wecken Sonics anhaltende Popularität und Segas anhaltende Bemühungen, die Reichweite der Franchise zu vergrößern, Optimismus für den zukünftigen Erfolg von Sonic Superstars. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sonic der Herausforderung gewachsen sein und seinen Ruhm in der wettbewerbsintensiven Welt des Gamings zurückerobern kann.

