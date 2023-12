Die besten Restaurants in Paso Robles laut Yelp

By

Paso Robles, bekannt für seine Weingüter und die lokale Küche, bietet eine Vielzahl von Restaurants, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt sind. Hier sind einige der laut Yelp-Bewertungen am besten bewerteten Restaurants in Paso Robles.

Lebber's Pizza: Mit einer Bewertung von 5.0 und 22 Bewertungen zeichnet sich Lebber's Pizza durch seine Holzofenpizzas aus einem Steinofen aus Italien aus. Kunden schwärmen vom Sauerteiggeschmack und der erstaunlichen Textur des Teigs. Das Restaurant bietet außerdem kreative und schmackhafte Salate, Snacks und Pizzen, die einen Versuch wert sind. Lebber's Pizza gehört einem einheimischen Ehepaar und wird von ihm betrieben. Es ist bekannt für die Verwendung hochwertiger Zutaten und seinen außergewöhnlichen Service.

Cépage im Paris Valley Road Estate Winery: Dieses Restaurant, das sich auf einem Weingut befindet, erhielt eine Bewertung von 5.0 bei 7 Bewertungen. Die Besucher werden von der atemberaubenden Aussicht auf den Weinberg und dem köstlichen Essen fasziniert sein. Die Vorspeise mit Teufelsei wird als einzigartig und nicht von dieser Welt beschrieben. Auch Gerichte wie das gegrillte Käsesandwich mit Entenconfit und Lammfleischbällchen in Currysauce werden hoch gelobt. Gäste können ihre Mahlzeit mit dem perfekten Wein aus der Auswahl von Paris Valley kombinieren.

Somm's Kitchen: Mit einer Bewertung von 4.9 und 453 Bewertungen bietet Somm's Kitchen ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Der Küchenchef bereitet die Gerichte direkt vor den Augen der Gäste zu, erklärt sie und kombiniert sie mit Weinen aus der ganzen Welt. Die intime Atmosphäre und die günstigen Preise vermitteln das Gefühl, als würde ein Gourmetkoch eine private Mahlzeit zubereiten. Die Gäste gehen zufrieden und beeindruckt von der Leidenschaft des Küchenchefs für Essen und Wein.

Ziggy's: Ziggy's erhielt eine Bewertung von 4.8 bei 108 Bewertungen. Es ist ein Paradies für Veganer und Nicht-Veganer und bietet köstliche vegane Optionen wie Avocado-Eierbrötchen und den KCK-Salat. Besucher schätzen den freundlichen Service und empfehlen einen Besuch bei Ziggy's, um die schmackhaften Zutaten und Aromen zu probieren.

Sunrise Café: Mit einer Bewertung von 4.7 und 139 Bewertungen ist Sunrise Café ein Familienunternehmen, das Frühstücks- und Mittagsoptionen anbietet. Gäste schätzen den schnellen und freundlichen Service sowie die gute Auswahl an Speisen. Gerichte wie das Denver-Omelett und das Krabben-Benedict erhalten großes Lob für ihren Geschmack und ihre Qualität. Auch Familien mit Kindern schätzen die gemütliche Atmosphäre.

The Vreamery: Dieses vegane Lokal hat eine Bewertung von 4.7 bei 113 Bewertungen. Die Besucher sind von der Auswahl an Gerichten beeindruckt, darunter Optionen wie Thankful Turkey, Peaceful Piglet und Compassionate Caprese. Auch die Käsesorten sind aufgrund ihres Geschmacks und ihrer Qualität sehr zu empfehlen. Gäste schätzen die Möglichkeit, ihre Mahlzeit im Innenhof zu genießen oder sie für ein Picknick am Meer mitzunehmen.

Diese Restaurants in Paso Robles bieten eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Erlebnissen und sorgen dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Egal, ob Sie Lust auf Pizza, vegane Küche oder ein Gourmet-Menü mit erlesenen Weinen haben, diese Lokale werden Sie mit Sicherheit zufrieden stellen.