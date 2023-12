Frau im Yellowstone-Nationalpark von Bison angegriffen

By

Ein aktueller Vorfall im Yellowstone-Nationalpark hat erneut deutlich gemacht, wie wichtig es ist, einen Sicherheitsabstand zu Wildtieren einzuhalten. Eine 47-jährige Bewohnerin von Phoenix und ihre Begleiterin machten einen Spaziergang in der Nähe der Lake Lodge Cabins, als sie zwei Bisons trafen. Tragischerweise stürmte einer der Bisons auf die Frau zu und spießte sie auf, was zu erheblichen Verletzungen an Bauch und Brust führte.

Die Frau wurde schnell zur Behandlung in das Eastern Idaho Regional Medical Center geflogen. Einzelheiten zu ihrem Zustand wurden jedoch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der National Park Service untersucht den Vorfall derzeit und es sind derzeit keine weiteren Informationen verfügbar.

Es ist unklar, wie nahe die Frau und ihr Begleiter dem Bison waren, bevor es zu dem Angriff kam. Dennoch verlangen die Vorschriften des Yellowstone-Nationalparks, dass Besucher einen Mindestabstand von 25 Metern zu Bisons einhalten müssen. Die Parkbeamten haben erneut betont, wie wichtig es ist, die Tierwelt zu respektieren und zu erkennen, dass sie gefährlich sein können, wenn man sich ihnen nähert.

Dieser Vorfall markiert den ersten Bisonangriff im Yellowstone-Nationalpark im Jahr 2023. Er folgt jedoch auf eine Reihe ähnlicher Vorfälle im vergangenen Jahr, bei denen Besucher angegriffen wurden, weil sie sich zu nahe an Bisons heranwagten. Bei einem solchen Vorfall ging es um einen Touristen aus Ohio, der sich von einer Promenade aus einem Bison näherte, dabei aufgespießt wurde und drei Meter in die Luft geschleudert wurde.

Diese Vorfälle machen deutlich, dass Wildtiere aus sicherer Entfernung beobachtet werden sollten, da sie unberechenbar sind und schnell aggressiv werden können. Der Yellowstone-Nationalpark bietet unglaubliche Möglichkeiten, die ungezähmte Natur zu erleben, aber die Sicherheit von Besuchern und Wildtieren sollte immer oberste Priorität haben. Während die Untersuchung dieses jüngsten Angriffs weitergeht, ist es von entscheidender Bedeutung, die Richtlinien der Parkbeamten zu befolgen und bei allen Begegnungen mit Wildtieren einen respektvollen Abstand einzuhalten.