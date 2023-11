Die Entwicklung des Yakuza-Spin-Offs: Like a Dragon Gaiden

Inmitten des Wirbelsturms der Vorfreude rund um das Yakuza-Franchise ist ein neues Spin-off aufgetaucht, das Licht auf den ehemaligen Protagonisten Kiryu Kazuma wirft. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name begann ursprünglich als einfache herunterladbare Erweiterung, die die Lücke zwischen den Hauptfortsetzungen schließen sollte. Es entwickelte sich jedoch schnell zu einem fesselnden Spiel für sich.

Masayoshi Yokoyama, der Autor von Like a Dragon Gaiden, gab bekannt, dass die Idee für das Spin-off als Zwischenspiel in der kommenden vollständigen Fortsetzung Like a Dragon: Infinite Wealth entstand. „Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon: Infinite Wealth“, erklärte Yokoyama. „In gewisser Weise entstand Like a Dragon Gaiden aus Like a Dragon: Infinite Wealth.“

Ursprünglich wollten die Entwickler Kiryus Vergangenheit durch ein kurzes 30-minütiges Zwischenspiel in Like a Dragon: Infinite Wealth präsentieren. Sie erkannten jedoch bald, dass diese Handlung das Potenzial hatte, die Spieler als eigenständiges Spiel zu fesseln. Trotz der zusätzlichen Arbeitsbelastung beschlossen sie, die gleiche Engine zu nutzen und sie in ein vollwertiges Spin-off umzuwandeln. Diese Transformation dauerte nur sechs Monate.

Wenn man sich mit „Like a Dragon Gaiden“ befasst, wird die unerzählte Geschichte von Kiryu Kazuma enthüllt, seit die Serie in „Yakuza: Like a Dragon“ ihren Fokus von ihm weg verlagert hat. Da Kiryu auch als Doppelprotagonist in Like a Dragon: Infinite Wealth zurückkehrt, dient Gaiden als Nebengeschichte, die sich während der Ereignisse von Yakuza: Like a Dragon abspielt, aber von der Haupthandlung abweicht.

Um die Verbindung zwischen dem Spin-off und der Fortsetzung zu stärken, wird Like a Dragon Gaiden eine spezielle Testversion von Like a Dragon: Infinite Wealth enthalten, die den Spielern einen Vorgeschmack auf das gibt, was noch kommt. Die westliche Veröffentlichung von Gaiden bleibt jedoch eine digitale Version, die ausschließlich in Japan erhältlich ist. Die Spieler tauchen in das authentische japanische Erlebnis ein und spielen mit dem japanischen Originalton, begleitet von englischen Untertiteln.

Die Entwicklung von Like a Dragon Gaiden zeigt das Engagement von RGG Studio bei der Bereitstellung fesselnder Erzählungen im Yakuza-Universum. Von einem bloßen Zwischenspiel bis hin zu einem eigenständigen Spiel verspricht dieses Spin-off, Fans und Neulinge gleichermaßen zu fesseln und Licht auf Kiryus mysteriöse Vergangenheit zu werfen.

FAQ:

F: Wie lange hat die Entwicklung von Like a Dragon Gaiden gedauert?

A: Like a Dragon Gaiden wurde in nur sechs Monaten entwickelt.

F: Wird Like a Dragon Gaiden im Westen physisch veröffentlicht?

A: Nein, Like a Dragon Gaiden wird in Japan nur physisch erscheinen.

F: Können Spieler eine englisch synchronisierte Version von Like a Dragon Gaiden erwarten?

A: Nein, das Spin-off wird mit japanischem Ton und englischen Untertiteln verfügbar sein.