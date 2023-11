Eintauchen in die weite Welt von Yakuza: Unendlicher Reichtum

Yakuza: Infinite Wealth, der neueste Teil der renommierten Yakuza-Spieleserie, die von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelt wurde, ist auf dem besten Weg, das bislang längste Yakuza-Spiel zu werden. Masayoshi Yokoyama, der Leiter von RGG Studio, beschrieb das Spiel als ein Videospiel der „Monsterklasse“, das seine Vorgänger sowohl in der Länge als auch in der Tiefe übertrifft. Während frühere Yakuza-Spiele bekanntermaßen viel Zeit in Anspruch nehmen, verspricht Yakuza: Infinite Wealth ein Erlebnis, das die Spieler noch länger in eine fesselnde Welt eintauchen lässt.

Mit der Behauptung, dass dieses Spiel die Spieler krank machen wird, wenn es kontinuierlich gespielt wird, betont Yokoyama die Notwendigkeit, Spannung zu erzeugen und eine „festliche Atmosphäre“ rund um Infinite Wealth zu schaffen. Ziel des Studios ist es, ein Erlebnis zu bieten, das die Spieler von Anfang bis Ende fesselt und sie beschäftigt, auch auf Kosten ihrer Gesundheit. Yokoyamas Vision besteht darin, dass die Spieler das Spiel innerhalb einer Woche oder eines Monats abschließen, was zu einem Gefühl kollektiver Vorfreude und gemeinsamer Freude beiträgt.

Yakuza-Spiele waren schon immer für ihren reichhaltigen Inhalt und ihre hohen Anforderungen an den Abschluss bekannt. Für Vervollständiger kann es beispielsweise bis zu 5 Stunden dauern, jedes Kästchen in Yakuza 156 anzukreuzen. Yakuza: Like a Dragon, der jüngste Titel vor Infinite Wealth, schaffte mit einer Fertigstellungszeit von 103 Stunden einen leichten Ausgleich. Es wird jedoch erwartet, dass „Infinite Wealth“ diese Zahlen mit einer voraussichtlichen Fertigstellungszeit von über 160 Stunden übertreffen wird.

Diese Ankündigung löste bei den Fans gemischte Reaktionen aus. Einige äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überladung mit Füllinhalten und erwähnen ihre Erfahrungen mit Yakuza 5. Andere freuen sich auf die Aussicht auf ein langes und temporeiches Spiel und ziehen Vergleiche mit Yakuza: Like a Dragon, das aufgrund seines überlegenen Tempos kürzer wirkte . Da Infinite Wealth zum ersten Mal über Japan hinausgeht und die Spieler in die wunderschöne Umgebung Hawaiis entführt, bietet das Spiel endlose Möglichkeiten für Erkundungen und Spannung.

Yakuza: Infinite Wealth soll am 26. Januar erscheinen, nach der kürzlichen Veröffentlichung von Like a Dragon Gaiden. Während die Yakuza-Serie weiterhin die Grenzen des immersiven Gameplays verschiebt, warten die Fans sehnsüchtig auf die Chance, sich auf dieses neue epische Abenteuer einzulassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie lange dauert Yakuza: Infinite Wealth?

Es wird erwartet, dass Yakuza: Infinite Wealth eine Hauptgeschichte hat, die etwa 50 Stunden oder länger dauert, wobei die potenzielle Gesamtvollendungszeit mehr als 160 Stunden betragen wird.

2. Wird das Spiel Füllinhalte enthalten?

Während einige Fans Bedenken hinsichtlich der Füllinhalte äußern, die auf früheren Yakuza-Spielen basieren, liegt der Schwerpunkt von Infinite Wealth darauf, den Spielern ein temporeiches und fesselndes Erlebnis zu bieten.

3. Wo spielt Yakuza: Infinite Wealth?

Zum ersten Mal in der Serie findet Yakuza: Infinite Wealth auf Hawaii statt und bietet den Spielern eine frische und lebendige Kulisse für ihre Abenteuer.

4. Wann ist der Veröffentlichungstermin für Yakuza: Infinite Wealth?

Yakuza: Infinite Wealth soll am 26. Januar erscheinen, nach der Veröffentlichung von Like a Dragon Gaiden.