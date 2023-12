By

Zusammenfassung: Xiaomi Mall hat auf seiner Smart-Wearable-Seite einen Reservierungsbereich eingeführt, der auf eine bevorstehende Zusammenarbeit mit dem beliebten Spiel „Genshin Impact“ hinweist. Während spezifische Details noch nicht bekannt gegeben werden, können sich Technik- und Gaming-Enthusiasten auf eine spannende Verschmelzung von Technologie und Gaming in den kommenden Smart Wearables von Xiaomi freuen.

Auf der Smart-Wearable-Seite der Xiaomi Mall wurde kürzlich ein Reservierungsbereich eingeführt, der die Neugier von Technikbegeisterten geweckt hat. Die Seite weist auf eine bevorstehende Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und dem renommierten Spiel „Genshin Impact“ hin und verspricht eine innovative Mischung aus Technologie und Gaming.

Obwohl die Einzelheiten der Zusammenarbeit im Dunkeln liegen, steigt die Vorfreude, je näher der Veröffentlichungstermin rückt. Xiaomi blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher Partnerschaften mit „Genshin Impact“ zurück und hat bereits die Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition herausgebracht.

Die Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition zeigte Xiaomis Engagement für Individualisierung. Mit einem leuchtend roten Farbschema und einem goldenen vierblättrigen Kleeblattmuster hebt sich diese einzigartige Version vom Standardmodell ab. Die dazugehörige Kopfhörertasche im Rucksack-Stil verfügt über ein magnetisches Schnallendesign für zusätzlichen Komfort.

Preislich gesehen kostete die Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition 399 Yuan (56 US-Dollar) und lag damit etwas über dem ursprünglichen Redmi AirDots 3 Pro, der 299 Yuan (ca. 42 US-Dollar) kostete.

Abgesehen von den ästhetischen Verbesserungen enthielt die angepasste Edition spannende Features für Fans des Spiels. Native Sprachansagen der Figur Keli, maßgeschneiderte Popup-Animationen und eine Rauschunterdrückung um 35 dB steigerten das Benutzererlebnis. Das Headset verfügt über drei eingebaute Mikrofone und unterstützt den regulären Transparenzmodus und den Stimmtransparenzmodus, was eine Vielseitigkeit bei den Audiopräferenzen bietet.

Während der Reservierungsbereich der Xiaomi Mall die Zusammenarbeit ankündigt, warten Fans und Technikbegeisterte gespannt auf weitere Informationen über die faszinierende Verschmelzung von Technologie und Gaming, die die kommenden Smart Wearables bringen werden.

