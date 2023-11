Microsofts Xbox unternimmt mit Call of Duty-Popup-Anzeige einen mutigen Marketingschritt

By

Überraschenderweise bediente Xbox kürzlich nordamerikanische Benutzer mit einer Vollbild-Popup-Werbung für Call of Duty: Modern Warfare 3 und signalisierte damit einen bedeutenden Marketingschub für eines der größten Gaming-Franchises von Microsoft. Die Anzeige, die erscheint, wenn Benutzer ihre Konsole starten, stellt die Premium-Version des Spiels vor und ermutigt Spieler zum Kauf.

Während Xbox in den letzten Wochen ähnliche Vollbild-Werbeaktionen für Spiele wie Starfield und Forza Motorsport durchgeführt hat, sticht diese Call of Duty-Werbung aufgrund der Beliebtheit des Spiels und seines Status als Flaggschiff-Franchise hervor. Die Anzeige ist ein einmaliges Ereignis und kann von Nutzern problemlos geschlossen werden.

Die Kampagne von Modern Warfare 3 wurde im Early Access verfügbar gemacht, die vollständige Veröffentlichung, einschließlich Multiplayer, ist für den 10. November geplant. Das von Sledgehammer Games in Zusammenarbeit mit Infinity Ward entwickelte Spiel dient als direkte Fortsetzung des letztjährigen erfolgreichen Modern Warfare 2. Darüber hinaus ist Treyarch für die Bereitstellung des mit Spannung erwarteten Zombies-Modus verantwortlich.

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, die letzten Monat abgeschlossen wurde, festigt das Engagement des Unternehmens für das Call of Duty-Franchise weiter. Trotz der Übernahme haben Microsoft und PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass das Spiel weiterhin auf PlayStation-Plattformen verfügbar bleibt. Phil Spencer von Xbox hat den Call of Duty-Spielern auf allen Plattformen außerdem „100 % Parität“ versichert, indem er exklusive Inhalte und zeitlich begrenzte Exklusivität eliminiert hat, sodass sich die Spieler vollständig in die Community integriert fühlen können.

Insgesamt zeigt der mutige Marketingschritt von Xbox mit der Call of Duty-Popup-Werbung Microsofts Engagement für das Franchise und sein Ziel, Spielern auf verschiedenen Plattformen gleiche Chancen zu bieten.

FAQ

1. Welche Bedeutung hat die Call of Duty-Popup-Anzeige für Xbox?

Die Call of Duty-Popup-Anzeige stellt einen großen Marketingschub für eines der größten Gaming-Franchises von Microsoft dar. Es unterstreicht das Engagement von Xbox für das Call of Duty-Franchise und signalisiert die Beliebtheit und den Flaggschiff-Status des Spiels.

2. Können Nutzer die Vollbildanzeige problemlos schließen?

Ja, die Vollbildanzeige kann von Benutzern problemlos geschlossen werden. Es scheint ein einmaliges Ereignis zu sein und beeinträchtigt das Konsolenerlebnis nicht.

3. Wann erscheint die Vollversion von Call of Duty: Modern Warfare 3?

Die vollständige Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 3, inklusive Multiplayer, ist für den 10. November geplant.

4. Welche Studios sind an der Entwicklung von Modern Warfare 3 beteiligt?

Sledgehammer Games und Infinity Ward leiten die Entwicklung von Modern Warfare 3, wobei Treyarch für den Zombies-Modus verantwortlich ist.

5. Wird Xbox die Parität von Call of Duty auf allen Plattformen aufrechterhalten?

Ja, Xbox hat zugesagt, „100 % Parität“ für Call of Duty auf allen Plattformen aufrechtzuerhalten. Exklusive Inhalte und zeitlich begrenzte Exklusivität werden minimiert, um sicherzustellen, dass sich alle Spieler in die Community einbezogen fühlen.