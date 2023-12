Neues Gerücht besagt, dass Microsoft die Xbox der nächsten Generation früher als erwartet auf den Markt bringen wird

By

Kürzlich ist ein Gerücht aufgetaucht, das darauf hindeutet, dass Microsoft sich möglicherweise darauf vorbereitet, seine Xbox der nächsten Generation früher als erwartet auf den Markt zu bringen. Obwohl dieses Gerücht mit Vorsicht zu genießen ist, verleiht es früheren Spekulationen über die Pläne des Unternehmens etwas Glaubwürdigkeit.

Das Gerücht geht auf Tweets von „Kepler“ zurück, einem zuverlässigen Dataminer, der in der Vergangenheit für genaue Behauptungen über PlayStation und seine PS5-Pläne bekannt war. In einem Tweet deutete Kepler an, dass „Xbox-next“ – die nächste Konsole von Microsoft – noch vor 2027 auf den Markt kommen könnte. Obwohl diese Tweets mittlerweile mehrere Monate alt sind, haben sie angesichts der Erfolgsbilanz von Kepler immer noch einiges Gewicht.

Um dieses Gerücht zu verstärken, diskutierte der bekannte Journalist Jeff Grubb kürzlich in einem Podcast die Möglichkeit einer neuen Xbox-Konsole. Er bestätigte einige von Keplers früheren Behauptungen über PlayStation und erwähnte gleichzeitig die mögliche Veröffentlichung von Xbox „Next“ im Jahr 2026. Details darüber, ob es sich um eine Xbox Series Pro oder eine völlig neue Xbox-Generation handeln würde, bleiben jedoch unklar.

Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, würde das darauf hindeuten, dass die zuvor gemunkelte Aktualisierung für die Xbox Series X möglicherweise nicht mehr in Arbeit ist. Stattdessen könnte Microsoft planen, etwa im Jahr 2026 ein leistungsstärkeres System auf den Markt zu bringen. Es ist zwar ungewiss, ob es sich hierbei um eine vollwertige Next-Gen-Konsole wie die Xbox Series Serie X als „Mid-Gen-Konsole“.

Natürlich ist es wichtig zu bedenken, dass alle diese Informationen zum jetzigen Zeitpunkt noch spekulativ sind. Es handelt sich dabei nicht um einen konkreten Plan von Microsoft, sondern eher um ein interessantes Gerücht, über das Fans nachdenken sollten. Dennoch besteht die faszinierende Möglichkeit, dass die nächste Xbox-Generation früher als erwartet erscheinen könnte.

Was denken Sie über dieses Gerücht? Glauben Sie, dass wir bis 2026 eine neue Xbox-Konsole sehen könnten? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit.