Xbox-Chef Phil Spencer spricht darüber, ob Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox sein wird

By

In einem aktuellen Interview ging Phil Spencer, Leiter Gaming bei Microsoft, auf die Frage ein, ob The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox erhältlich sein wird. Nach der Veröffentlichung von Starfield, dem neuesten Spiel von Bethesda Game Studios, wurde bestätigt, dass ihr nächstes Projekt ein neuer Eintrag in der langjährigen Fantasy-RPG-Reihe sein wird.

Starfield ist derzeit für Xbox Series X/S, PC (Windows und Steam) und den Game Pass-Abonnementdienst von Microsoft verfügbar. Es ist erwähnenswert, dass dies die erste Veröffentlichung von Bethesda Game Studios ist, seit Microsoft im Jahr 2021 seine Muttergesellschaft ZeniMax Media übernommen hat. Allerdings ist Starfield nicht auf PlayStation-Konsolen verfügbar, und das Gleiche gilt für ein bald veröffentlichtes Indiana-Jones-Spiel von Bethesda Softworks.

Im Interview erklärte Phil Spencer, dass Microsoft bei der Entscheidung über die Exklusivität jedes Spiel von Fall zu Fall betrachte. Er betonte das Ziel des Unternehmens, seine Spiele auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu machen, darunter Xbox-Konsolen, PC und Cloud-Gaming auf webfähigen Geräten. Indem Microsoft den Spielern die Wahl lässt, wie sie spielen und ihre Spielebibliothek aufbauen möchten, möchte es Millionen von Spielern erreichen.

Während Spencer zuvor angedeutet hatte, dass „Elder Scrolls 6“ exklusiv für Xbox erscheint, erwähnte er auch, dass es noch zu früh sei, die Plattformen für ein Spiel festzulegen, das in mehr als fünf Jahren erscheinen soll. Todd Howard, der Regisseur von Starfield und Elder Scrolls 6, hatte zunächst erklärt, dass es schwer vorstellbar sei, dass Letzteres exklusiv für Xbox-Plattformen veröffentlicht würde. Allerdings räumte Howard kürzlich ein, dass die Exklusivität von Starfield für die Xbox-Konsole zu einem besseren Produkt geführt habe.

Laut Pete Hines, dem Publishing-Chef von Bethesda, befindet sich Elder Scrolls 6 in der frühen Entwicklung und Fans sollten erst einige Jahre nach der Veröffentlichung von Starfield mit bedeutenden Updates rechnen.

Obwohl die Exklusivität von Elder Scrolls 6 nicht offiziell bestätigt wurde, deutet der Ansatz von Microsoft, Spiele auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen und den Spielern Wahlmöglichkeiten zu bieten, darauf hin, dass das Spiel möglicherweise auch außerhalb der Xbox-Konsolen verfügbar sein wird.

Quellen:

– [Xbox Game Studios (Microsoft)] – Der Gaming-Chef von Microsoft hat sich mit der Frage befasst, ob The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox erhältlich sein wird. (Videospiele-Chronik)

– [Elder Scrolls 6] – Informationen zum kommenden Spiel. (Videospiele-Chronik)

– [Xbox] – Details zur Xbox-Plattform. (Videospiele-Chronik)

– [Starfield] – Einblicke in die neueste Veröffentlichung von Bethesda Game Studios. (Videospiele-Chronik)

– [PC] – Informationen zum PC-Gaming. (Videospiele-Chronik)

– [Steam] – Details zur beliebten Gaming-Plattform. (Videospiele-Chronik)

– [ZeniMax Media] – Übernahme der Muttergesellschaft von Bethesda durch Microsoft. (Videospiele-Chronik)

– [PlayStation] – Hintergrundinformationen zu PlayStation-Konsolen. (Videospiele-Chronik)

– [Bethesda Softworks] – Informationen zum Herausgeber von Elder Scrolls 6. (Video Games Chronicle)

– [Phil Spencer] – Einblicke vom Gaming-Chef bei Microsoft. (Videospiele-Chronik)

– [Todd Howard] – Informationen über den Regisseur von Starfield und Elder Scrolls 6. (Videospiele-Chronik)

– [Pete Hines] – Details zum Verlagschef bei Bethesda. (Videospiele-Chronik)