MachineGames expandiert mit einem zweiten Studio und bestätigt das Xbox-exklusive Indiana Jones-Spiel

MachineGames, das renommierte Spieleentwicklungsstudio, das 2009 gegründet und von ZeniMax Media übernommen wurde, macht bei seinen Expansionsbemühungen erhebliche Fortschritte. Das Studio mit Hauptsitz in Uppsala, Schweden, ist für seine außergewöhnliche Arbeit an der Wolfenstein-Reihe und den jüngsten Quake-Remastern bekannt. Allerdings hat MachineGames nun neue Horizonte im Visier.

In einer aktuellen Erklärung gegenüber dem nordischen Magazin Gamereactor bestätigte der ausführende Produzent Jerk Gustafsson, dass MachineGames ein Satellitenbüro in Sundsvall, Schweden, eröffnet. Durch die Erweiterung kann das Studio auf den Pool talentierter Entwickler in der nördlichen Region zugreifen, die möglicherweise nicht die Möglichkeit haben, in das Hauptbüro in Uppsala umzuziehen. Gustafsson betonte, wie wichtig es sei, neue Talente zu rekrutieren, um das Wachstum des Studios und zukünftige Projekte zu unterstützen.

Während die genaue Mitarbeiterzahl für das Büro in Sundsvall noch nicht bekannt gegeben wird, wird erwartet, dass es bis 2025 vollständig besetzt ist. Diese Erweiterung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da MachineGames derzeit an seinem mit Spannung erwarteten Spiel „Indiana Jones“ arbeitet. Es wird erwartet, dass die Expertise des Studios bei der Entwicklung fesselnder Erzählungen und fesselndem Gameplay in diesem kommenden Titel zur Geltung kommt.

Darüber hinaus positioniert sich das Studio durch die kürzliche Übernahme von MachineGames durch Microsoft als Teil von ZeniMax Media als exklusiver Xbox-Entwickler. Die Zusammenarbeit mit Microsoft wird MachineGames zweifellos mit den notwendigen Ressourcen versorgen, um ein wirklich bemerkenswertes Spielerlebnis zu bieten.

Während das Studio expandiert, stellen sich Fragen zur Organisation seiner Belegschaft. Wird MachineGames die zusätzlichen Talente einem einzelnen Projekt zuordnen oder mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen? Unter den Fans gibt es viele Spekulationen und die Hoffnung auf eine mögliche Veröffentlichung von Wolfenstein 3 sorgt für Aufregung.

Die Expansion und das Engagement von MachineGames zur Diversifizierung seines Portfolios zeigen das Engagement des Studios, Grenzen zu überschreiten und innovative Spielerlebnisse zu liefern. Mit der Gründung eines zweiten Studios und dem kommenden Indiana Jones-Spiel sieht die Zukunft für MachineGames und Gaming-Enthusiasten weltweit vielversprechend aus.

FAQ

1. Welche Spiele hat MachineGames entwickelt?

MachineGames ist bekannt für seine Arbeit an der Wolfenstein-Reihe, darunter Titel wie Wolfenstein: The New Order, The New Colossus und Youngblood. Das Studio hat auch zu den Quake-Remastern beigetragen.

2. Wohin expandiert MachineGames mit einem zweiten Studio?

MachineGames eröffnet zusätzlich zu seinem Hauptsitz in Uppsala ein Satellitenbüro in Sundsvall, Schweden. Das zweite Studio soll bis 2025 vollständig besetzt sein.

3. Was ist das nächste Projekt von MachineGames?

MachineGames arbeitet derzeit an einem Indiana-Jones-Spiel, das als Xbox-Exklusivversion bestätigt wurde. Die Spannung um diesen mit Spannung erwarteten Titel steigt.

