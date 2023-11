Elon Musks Social-Media-Unternehmen reicht Klage wegen Vorwürfen von Nazi-Inhalten ein

Elon Musks Social-Media-Unternehmen X hat eine Klage gegen Media Matters for America und einen seiner Mitarbeiter eingereicht und behauptet, dass in einem veröffentlichten Untersuchungsbericht fälschlicherweise behauptet wurde, dass auf der X-App neben Werbung von Großkonzernen auch Nazi-Inhalte liefen. Die Klage zielt auf Schadensersatz in unbestimmter Höhe und eine Anordnung für Media Matters, den Artikel zu entfernen.

Die Klage kommt, nachdem der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton eine Untersuchung von Media Matters wegen möglicher betrügerischer Aktivitäten angekündigt hat. Paxton erklärte, dass man die Angelegenheit genau untersuche, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit nicht von linksradikalen Organisationen getäuscht werde.

Auch der Generalstaatsanwalt von Missouri, Andrew Bailey, hat Interesse an der Angelegenheit bekundet. In der Klage, die beim Bundesgericht in Fort Worth, Texas, eingereicht wurde, wird behauptet, dass die Darstellung der X-App durch Media Matters irreführend sei, weil sie nicht genau wiedergebe, was typische Benutzer sehen.

X behauptet, dass Media Matters absichtlich Bilder nebeneinander erstellt habe, die Beiträge von Werbetreibenden neben extremistischen Inhalten zeigten, um den Werbeverkäufen von X zu schaden. Angelo Carusone, Präsident von Media Matters, hat die Klage jedoch als leichtfertigen Versuch abgetan, die Kritiker von X zum Schweigen zu bringen, und erklärt, dass die Website hinter ihrer Berichterstattung stehe.

Die Klage offenbart einen wachsenden Konflikt zwischen Musk, X-Kritikern und die problematische Beziehung des Unternehmens zu Werbetreibenden. Letzte Woche machte Musk kontroverse Bemerkungen zu X, die eine als antisemitisch geltende Verschwörungstheorie befürworteten. Media Matters veröffentlichte seinen Bericht am nächsten Tag und schadete dem Ruf von

Als Reaktion auf den Bericht hat X eine Reihe von Werbetreibenden beobachtet, die ihre Ausgaben auf der Plattform pausierten. Zu diesen Werbetreibenden gehören Comcast und NBCUniversal. In der Klage wird behauptet, dass Media Matters vorsätzlich in Verträge zwischen

Es ist wichtig anzumerken, dass X und Musk die Existenz von Nazi-Inhalten in der App nicht bestreiten, wobei Musk deren Präsenz als Demonstration der freien Meinungsäußerung verteidigt. X hat jedoch behauptet, dass der Bericht von Media Matters die typische Benutzererfahrung der App nicht genau wiedergibt.

