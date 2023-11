Eilmeldung: X Messaging Platform reicht Klage gegen Media Watchdog Group ein

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat X, die renommierte Messaging-Plattform, eine Klage gegen die Medienaufsichtsgruppe Media Matters eingereicht. In der Klage wird behauptet, dass Media Matters X diffamiert habe, nachdem es einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem behauptet wurde, dass neben Posts, die den Nationalsozialismus propagierten, Anzeigen für große Marken geschaltet wurden.

Dieser am Donnerstag veröffentlichte Bericht löste Empörung aus und veranlasste IBM, Comcast und andere Werbetreibende, ihre Anzeigen von der Plattform zurückzuziehen. Die Gegenreaktion gegen

Am Samstag kündigte Musk in den sozialen Medien die Pläne von

Trotz der Kontroverse versicherte Linda Yaccarino, Geschäftsführerin von X, den Mitarbeitern am Sonntag in einer Mitteilung, dass das Unternehmen Antisemitismus und Diskriminierung aktiv bekämpft. Yaccarino räumte ein, dass einige Werbetreibende ihre Investitionen nach dem Bericht vorübergehend ausgesetzt hatten, betonte jedoch, dass X sein Engagement für Sicherheitsvorkehrungen deutlich gemacht habe.

Angelo Carusone, Präsident von Media Matters, verteidigte den Bericht seiner Organisation kürzlich in einem Interview mit Reuters. Carusone gab an, dass die Ergebnisse der gemeinnützigen Organisation direkt im Widerspruch zu den Behauptungen von Carusone hob das Vorhandensein von Werbung neben weißen nationalistischen Inhalten hervor und deutete damit an, dass das System von X nicht so funktionierte, wie es sollte.

Dieser Rechtsstreit zwischen X und Media Matters hat die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen gelenkt, mit denen Messaging-Plattformen bei der Aufrechterhaltung der Markensicherheit und der Bekämpfung von Hassreden konfrontiert sind. Im weiteren Verlauf des Falles bleiben die Auswirkungen sowohl für Unternehmen als auch für Werbetreibende ungewiss.