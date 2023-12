Familien, die an WIC teilnehmen, zeigen Widerstandsfähigkeit gegen den Mangel an Säuglingsnahrung

Eine aktuelle Studie der Washington State University zeigt, dass Familien, die am Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) teilnahmen, während des Säuglingsnahrungsmangels in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 eine erhöhte Widerstandsfähigkeit zeigten -Teilnehmer berichteten, dass sie in ähnlichem Maße von dem Mangel betroffen seien, WIC-Familien hätten eher wirksame Bewältigungsstrategien angewendet.

Die Studie, die die Erfahrungen und Bewältigungsmechanismen von Haushalten während des Mangels untersuchte, ergab, dass WIC-Teilnehmer deutlich eher dazu neigten, die Marke oder Art der von ihnen verwendeten Formel zu ändern oder nach alternativen Quellen zu suchen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglichte es ihnen, die potenziellen Risiken zu mindern, die mit potenziell unsicheren Säuglingsernährungspraktiken verbunden sind.

Im Gegensatz dazu wurde bei nicht teilnehmenden Familien eher beobachtet, dass sie auf weniger gesunde Ernährungspraktiken zurückgreifen, wie z. B. Milch oder Milchalternativen, das Verdünnen der Säuglingsnahrung mit Wasser oder sogar den Versuch, selbstgemachte Säuglingsnahrung herzustellen. Diese Praktiken können schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Entwicklung von Säuglingen haben, weshalb der Einsatz sichererer Alternativen immer wichtiger wird.

Die Daten für die Studie wurden aus der Household Pulse Survey abgeleitet, einer Online-Umfrage, die Informationen zu Haushaltserfahrungen während der COVID-19-Pandemie sammelt. Die Analyse basierte auf den Antworten von 1,542 Personen, deren Haushaltseinkommen bei oder unter 185 % der bundesstaatlichen Armutsgrenze lag und die Kinder unter 18 Monaten hatten. Von diesen Befragten gaben etwa 60 % an, am WIC-Programm teilgenommen zu haben.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Wirksamkeit von Programmen wie WIC bei der Unterstützung von Familien in schwierigen Zeiten. Durch die Bereitstellung kostenloser Säuglingsnahrung und wichtiger, nahrhafter Lebensmittel spielt WIC eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Familien mit niedrigem Einkommen Zugang zu den Ressourcen haben, die sie benötigen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Säuglinge zu erhalten. Da die Vereinigten Staaten weiterhin mit Unterbrechungen der Lieferkette und anderen Krisen konfrontiert sind, ist es unerlässlich, dass Initiativen wie WIC angemessene Unterstützung erhalten, um gefährdeten Bevölkerungsgruppen weiterhin helfen zu können.

