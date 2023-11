Neue und exklusive Mercedes-Juwelen bei Auktion in Las Vegas enthüllt

Wenn Sie ein Autoliebhaber sind und eine Leidenschaft für das Sammeln seltener und außergewöhnlicher Fahrzeuge haben, dann ist die bevorstehende Grand-Prix-Auktion in Las Vegas die perfekte Veranstaltung für Sie. RM Sotheby's wird in der glitzernden Stadt eine exklusive Auktion mit einer Reihe außergewöhnlicher Automobile veranstalten. Zu den Hauptattraktionen zählen die legendären Mercedes CLK GTR Coupé- und Roadster-Modelle, die die Le-Mans-Homologation „Straßenversion“ feiern.

Mercedes-Benz CLK GTR Coupé: Ein Wunder der Technik

Die Show stiehlt das ikonische Mercedes-Benz CLK GTR Coupé. Dieses exquisite Fahrzeug verfügt über einen leistungsstarken AMG 6.9-Liter-V12-Saugmotor, der beeindruckende 604 PS und 572 Nm Drehmoment entfalten kann. Die Kraft des Motors wird über ein sequentielles Sechsganggetriebe nahtlos auf die Hinterräder übertragen und sorgt so für ein unvergessliches Fahrerlebnis. Dieses Meisterwerk aus dem Jahr 1999 wurde in einer Zeit gebaut, als die Le-Mans-Vorschriften von den Herstellern verlangten, neben ihren Spitzenrennfahrzeugen auch Straßenfahrzeuge zu produzieren. Es ist eines von nur 20 Exemplaren, die jemals hergestellt wurden. Mit einem geschätzten Wert von bis zu 9 Millionen US-Dollar (7.4 Millionen Pfund) ist es ein wahrer Sammlertraum.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: Eine Rarität wie keine andere

Wenn Sie auf der Suche nach Seltenheit sind, ist der atemberaubende CLK GTR Roadster von 2002 genau das Richtige für Sie. Dieses Juwel ist eines von unglaublichen sechs existierenden Modellen und somit ein außergewöhnlich seltener Fund. Mit einer erstaunlich geringen Laufleistung von nur 106 Meilen ist diese Schönheit kaum auf der Straße gewesen. Es ist makellos erhalten und bietet eine einzigartige Gelegenheit für Autosammler. Experten gehen davon aus, dass der CLK GTR Roadster einen unglaublichen Verkaufspreis von bis zu 13 Millionen US-Dollar (ca. 10.6 Millionen Pfund) erzielen wird.

Spannende Angebote jenseits von Mercedes

Während diese CLK GTR-Modelle wirklich im Rampenlicht stehen, bietet die Auktion in Las Vegas auch eine beeindruckende Auswahl anderer bemerkenswerter Fahrzeuge. Mit einem außergewöhnlichen Einzelstück von 100 CLK DTM AMG, einem Vintage 1957 SL Roadster aus dem Jahr 300, einem AMG GT Black Series Project One Edition und einem seltenen 190E Evo II ist diese Veranstaltung ein Paradies für Mercedes-Fans. Darüber hinaus wird ein W2013 F04-Auto aus dem Jahr 1 zu gewinnen sein, das als Mercedes-Debütfahrzeug von Lewis Hamilton bekannt ist und genau das Chassis hat, mit dem er beim Großen Preis von Ungarn triumphierte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Auktion nicht nur auf Mercedes beschränkt ist. Enthusiasten können sich auf die spannende Gelegenheit freuen, auf einen Porsche 959, ein Lexus LFA Nürburgring-Paket und sogar einen legendären Ferrari F40 GT zu bieten. Ganz zu schweigen davon, dass es die Möglichkeit gibt, eine luxuriöse Hermès-Birkin-Handtasche zu erwerben, in der Sie all Ihre wertvollen Schlüssel aufbewahren können.

FAQ:

F: Wie viele Mercedes CLK GTR Roadster wurden produziert?

A: Es wurden nur sechs CLK GTR Roadster hergestellt.

F: Wie hoch ist der geschätzte Wert des Mercedes CLK GTR Coupé?

A: Das Mercedes CLK GTR Coupé wird voraussichtlich für bis zu 9 Millionen US-Dollar (7.4 Millionen Pfund) verkauft.

F: Wie viele Meilen hat der Mercedes CLK GTR Roadster gefahren?

A: Der CLK GTR Roadster hat eine bemerkenswert geringe Laufleistung von nur 106 Meilen.

F: Welche anderen einzigartigen Fahrzeuge gibt es außer Mercedes bei der Auktion in Las Vegas?

A: Bei der Auktion werden außergewöhnliche Autos wie unter anderem ein Porsche 959, ein Lexus LFA Nürburgring Package und ein Ferrari F40 GT angeboten.

Quellen:

– RM Sotheby's Las Vegas Auktion