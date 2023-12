Neuer Supercomputer soll die KI-Verarbeitung revolutionieren

By

Forscher in Australien entwickeln einen bahnbrechenden Supercomputer, der die Verarbeitung künstlicher Intelligenz (KI) revolutionieren soll. Diese innovative Maschine namens DeepSouth wird Spike-Neuronale Netze in einem Ausmaß simulieren, das mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar ist. Mit einer geschätzten Kapazität von 228 Billionen synaptischen Operationen pro Sekunde wird DeepSouth das Potenzial haben, riesige Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten.

Das Projektteam der Western Sydney University will eine der größten Herausforderungen in der KI-Entwicklung angehen: den enormen Energieverbrauch aktueller Systeme. Mit zunehmender Verbreitung der KI-Technologie in unserem Leben wird der Energiebedarf von KI-Servern, wie sie beispielsweise von NVIDIA verkauft werden, voraussichtlich den Energiebedarf vieler kleiner Länder übersteigen. Der DeepSouth-Supercomputer soll dieses Problem lösen, indem er die unglaubliche Effizienz des menschlichen Gehirns nachahmt, das bei der Ausführung komplexer kognitiver Aufgaben nur 20 Watt Energie verbraucht.

Durch die Verwendung eines Spike-Neuronal-Network-Ansatzes wird DeepSouth im Vergleich zu herkömmlichen Supercomputern deutlich kleiner sein und weniger Energie verbrauchen. Das System wird eine Plattform bieten, um unser Verständnis darüber zu verbessern, wie das Gehirn rechnet, und die Entwicklung von Computeranwendungen im Gehirnmaßstab in verschiedenen Bereichen ermöglichen, darunter Sensorik, biomedizinische Forschung, Robotik, Weltraumforschung und groß angelegte KI-Anwendungen.

DeepSouth wird voraussichtlich im April 2024 starten und Forschern ein effizienteres und leistungsfähigeres Werkzeug zur Untersuchung neuronaler Netze bieten. Sein modularer und skalierbarer Aufbau unter Verwendung handelsüblicher Hardware wird zukünftige Erweiterungen oder Anpassungen an unterschiedliche Rechenanforderungen erleichtern. Letztendlich besteht das Ziel darin, die KI-Verarbeitung näher an die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns heranzuführen und Fortschritte in mehreren Bereichen voranzutreiben.

Während der Supercomputer DeepSouth darauf abzielt, das menschliche Gehirn zu simulieren, ist es interessant festzustellen, dass andere Forscher den gegenteiligen Ansatz verfolgen. Einige Teams integrieren echtes menschliches Gehirngewebe in Cyborg-Computerchips und erzielen damit vielversprechende Ergebnisse. Die Konvergenz von biologischer und künstlicher Intelligenz birgt ein enormes Potenzial für die Zukunft der Informatik und könnte zu bahnbrechenden Entdeckungen führen.

Im Zeitalter der KI zeigt die Entwicklung neuer Technologien wie DeepSouth das kontinuierliche Streben nach Innovation und den Wunsch, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Wenn dieser Supercomputer zum Leben erwacht, hat er das Potenzial, die KI-Verarbeitung neu zu gestalten und den Fortschritt in unserem Verständnis des Gehirns zu beschleunigen.