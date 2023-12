Revolutionärer neuromorpher Supercomputer von der Western Sydney University vorgestellt

Ein hochmoderner Supercomputer namens DeepSouth wurde vom International Centre for Neuromorphic Systems (ICNS) der Western Sydney University vorgestellt. Dieses bahnbrechende System nutzt neuromorphe Technik, um die Prozesse des menschlichen Gehirns nachzuahmen und es so in die Lage zu versetzen, große Netzwerke von Spike-Neuronen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 228 Billionen synaptischen Operationen pro Sekunde effizient zu emulieren. In Bezug auf die Rechenleistung kann DeepSouth mit der geschätzten Geschwindigkeit von Operationen im menschlichen Gehirn mithalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Supercomputern, die erhebliche Mengen an Strom verbrauchen, wurde DeepSouth speziell dafür entwickelt, wie Netzwerke aus Neuronen zu funktionieren, was zu einem geringeren Strombedarf und einer höheren Effizienz führt. Professor André van Schaik, Direktor des ICNS, erklärt, dass dieser einzigartige Ansatz unser Verständnis der Gehirnberechnung vorantreiben und gleichzeitig die Entwicklung von Gehirnberechnungsanwendungen in verschiedenen Bereichen wie biomedizinischer Forschung, Robotik, Weltraumforschung und künstlicher Intelligenz erleichtern wird.

Einer der Hauptvorteile von DeepSouth ist sein Potenzial, intelligente Geräte und KI-Anwendungen zu revolutionieren. Mit seiner Fähigkeit, große Datenmengen schnell und mit deutlich geringerem Stromverbrauch zu verarbeiten, eröffnet DeepSouth Möglichkeiten für energieeffizientere Mobiltelefone, Fertigungs- und Landwirtschaftssensoren sowie intelligentere KI-Technologie. Darüber hinaus wird dieser Supercomputer wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns sowohl im gesunden als auch im kranken Zustand liefern.

Die Entwicklung von DeepSouth war eine Gemeinschaftsarbeit, an der Forschungspartner renommierter Institutionen beteiligt waren, darunter die University of Sydney, die University of Melbourne und die Universität Aachen, Deutschland. Das System ist insbesondere von TrueNorth und Deep Blue von IBM inspiriert, die im Bereich simulierter neuronaler Netze bzw. Computerschach maßgeblich waren.

DeepSouth soll im April 2024 betriebsbereit sein und sein Einsatz an der Western Sydney University markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg der Region zu einem bemerkenswerten High-Tech-Zentrum. Mit seinen superschnellen Parallelverarbeitungsfähigkeiten, Skalierbarkeit und Rekonfigurierbarkeit wird DeepSouth die Landschaft des Supercomputings revolutionieren und gleichzeitig kommerziell verfügbare Hardware für kontinuierliche Verbesserung und breitere Zugänglichkeit nutzen.