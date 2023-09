Chinesischen Wissenschaftlern gelingt die Züchtung von Nieren mit menschlichen Zellen in Schweinembryonen

Chinesische Wissenschaftler haben einen bedeutenden Durchbruch erzielt, indem sie erfolgreich Nieren mit menschlichen Zellen in Schweinembryos züchteten. Diese bahnbrechende Entwicklung, die möglicherweise den Mangel an Organen für Transplantationen lindern könnte, wurde in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell veröffentlicht. Allerdings wirft die Studie ethische Bedenken auf, da auch einige menschliche Zellen im Gehirn der Schweine gefunden wurden.

Die Forscher des Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health konzentrierten sich auf die Nieren, da sie in der Humanmedizin als eines der ersten Organe gelten, das sich entwickelte und am häufigsten transplantiert wurde. Der leitende Autor Liangxue Lai erklärte, dass frühere Versuche, menschliche Organe in Schweinen zu züchten, gescheitert seien, was diese Leistung bemerkenswert mache.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von den jüngsten aufsehenerregenden Durchbrüchen in den Vereinigten Staaten, wo genetisch veränderte Schweineorgane erfolgreich in Menschen transplantiert wurden. Stattdessen bezeichneten die chinesischen Wissenschaftler ihre Arbeit als bahnbrechenden Schritt in der Organbiotechnik. Das Team nutzte die CRISPR-Genbearbeitung, um zwei Gene zu löschen, die für die Nierenbildung in Schweinembryonen notwendig sind, und schuf so eine „Nische“. Anschließend führten sie menschliche pluripotente Stammzellen in die Embryonen ein, die sich zu funktionierenden Nieren mit 50–60 % menschlichen Zellen entwickelten.

Obwohl das Vorhandensein menschlicher Zellen im Schweinegehirn Anlass zur Sorge gibt, ist diese Forschung ein bedeutender Meilenstein. Allerdings müssen noch viele Herausforderungen bewältigt werden, bevor dieses Experiment zu einer praktikablen Lösung werden kann. Die Wissenschaftler planen, ihre Technologie für den Einsatz bei menschlichen Transplantationen zu optimieren, es gibt jedoch Einschränkungen, wie zum Beispiel Gefäßzellen aus Schweinen in den Nieren, die zu einer Abstoßung führen könnten. Das Team beabsichtigt außerdem, die Nieren weiterzuentwickeln und das Wachstum anderer menschlicher Organe wie Herz und Bauchspeicheldrüse bei Schweinen zu erforschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass chinesischen Wissenschaftlern eine Weltneuheit gelungen ist, indem sie erfolgreich Nieren mit menschlichen Zellen in Schweinembryos züchteten. Dieser Durchbruch wirft zwar ethische Bedenken auf, stellt aber auch eine vielversprechende Richtung für die Bewältigung des Mangels an Organspenden dar. Das Forschungsteam plant, die bestehenden Herausforderungen zu überwinden und die Technologie für den möglichen Einsatz bei menschlichen Transplantationen zu optimieren.

