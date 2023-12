Neuer Titel: Es bestehen weiterhin Sicherheitsbedenken für die California Avenue Bridge, da die Stadt Maßnahmen verzögert

By

In einem kontinuierlichen Aufruf zu Sicherheitsverbesserungen plädiert Marcie Kemmler für dringende Reparaturen an der California Avenue Bridge. Als Besitzer von Don's Diner neben der Brücke hat Kemmler einen Mülleimer voller Betonfragmente und rostiger Metalle angesammelt, die in den letzten Jahren von der Struktur gefallen sind. Bemerkenswerterweise präsentierte sie ein großes Stück Beton mit einer hervorstehenden Schraube, die sich kürzlich von der Brücke gelöst hatte.

Kemmler drückte ihre Besorgnis aus und zog Parallelen zu einem früheren Vorfall in Fern Hollow und betonte, dass sie nicht möchte, dass eine ähnliche Katastrophe eintritt. Sie war frustriert über den ihrer Meinung nach mangelnden Ernst seitens der Behörden und erklärte: „Ich glaube nicht, dass sie es ernst nehmen.“

Während der lokale Nachrichtensender Channel 11 zuvor über den sich verschlechternden Zustand der Brücke berichtete, eskalierte die Situation kürzlich während heftiger Regenfälle und Hagelstürme. Laut Kemmler floss Wasser von der Brücke herab, überschwemmte den angrenzenden Hang und verursachte Überschwemmungen in der Eckert Street darunter. Beim Beobachten der Schäden demonstrierte Kemmler sogar, wie das Wasser den Stein der Brücke abgetragen hatte.

Trotz vorübergehender Maßnahmen wie der Installation von Netzen und Zäunen, um herunterfallende Trümmer aufzufangen und den Zugang einzuschränken, behauptete Kemmler, dass das Ministerium für Mobilität und Infrastruktur (DOMI) nicht anwesend oder an der Lösung des Problems beteiligt gewesen sei. Umgekehrt behauptet die Stadt, DOMI sei am folgenden Tag vor Ort gewesen, habe die Brücke begutachtet und festgestellt, dass sie und die Straße darunter sicher seien.

Die Stadt erkannte die Bedeutung des Problems an und erklärte, dass DOMI sich mit einem Auftragnehmer abstimmt, der mit Zugangsgeräten ausgestattet ist, um eine umfassende Untersuchung des Entwässerungssystems durchzuführen und notwendige Reparaturen zu ermitteln.

Unter den Anwohnern herrscht nach wie vor Unruhe, die durch die jüngste Einrichtung neuer Radwege und Infrastruktur noch verstärkt wird, die von manchen als Fehlallokation von Geldern empfunden wird. Kemmler betonte, dass die Bewältigung der bröckelnden Brücke Vorrang haben sollte, insbesondere angesichts der Besorgnis über die möglichen Auswirkungen kälterer Temperaturen. Im vergangenen Winter waren größere Betonbrocken von der Brücke gefallen.

Angesichts zunehmender Sicherheitsbedenken ist es für die Stadt unerlässlich, der California Avenue Bridge Vorrang einzuräumen und umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um das Wohlergehen der Gemeinde zu gewährleisten.