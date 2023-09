New York Liberty von der WNBA arbeitet mit Xbox für Court im Starfield-Stil zusammen

Die New York Liberty, ein professionelles Frauen-Basketballteam der WNBA, hat sich mit Xbox zusammengetan, um einen einzigartigen Platz im Starfield-Stil zu schaffen. In einer Zusammenarbeit zwischen Sport und Gaming weist das Spielfelddesign Starfields charakteristische regenbogenartige Farbgebung auf der Taste und Starfield-Logos in der Nähe der Mittellinie auf. Das Spielfeld wird im Barclays Center für das Spiel der Liberty gegen die Los Angeles Sparks und die Washington Mystics eingesetzt. Dies ist das zweite Mal, dass sich Liberty mit Xbox für ein von Videospielen inspiriertes Spielfeld zusammenschließt, aber das erste Mal, dass es speziell auf einem Spiel basiert.

Keia Clarke, CEO von New York Liberty, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und erklärte: „Wir sind stolz darauf, unsere preisgekrönte Partnerschaft mit Xbox fortzusetzen und ein weiteres, einzigartiges Sekundärgericht und die weltweite Einführung von Starfield zu präsentieren.“ Clarke betonte auch die Möglichkeit, neue Fans zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten und gleichzeitig Synergien zwischen der WNBA und der Gaming-Community zu schaffen. Bethesda Studios, der Entwickler hinter Starfield, veröffentlichte das mit Spannung erwartete Spiel am 6. September für Xbox Series X/S, PC über Windows, Steam und Game Pass.

Xbox-Chef Phil Spencer gab bekannt, dass Starfield am offiziellen Starttag bereits die Marke von einer Million gleichzeitiger Spieler überschritten hatte. Diese Zusammenarbeit zwischen New York Liberty und Xbox zeigt nicht nur die Schnittstelle zwischen Sport und Gaming, sondern steht auch im Einklang mit historischen Meilensteinen für beide Seiten. Mit der Veröffentlichung von Starfield, dem größten Videospiel von Bethesda Studios seit über einem Jahrzehnt, und der New York Liberty, die ihre beste Saison in der Geschichte der Franchise erlebt, markiert die Partnerschaft eine aufregende Zeit für beide Organisationen.

