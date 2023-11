Wir stellen die revolutionäre Body-Scan-Waage von Withings vor

By

Withings, die renommierte französische Gesundheitstechnologiemarke, hat mit seinem neuesten Flaggschiffprodukt, der Body Scan-Waage, erneut die Welt der Fitness-Wearables und -Monitore revolutioniert. Diese hochmoderne intelligente Waage übertrifft das traditionelle Konzept der Gewichtsüberwachung und bietet eine Reihe von Gesundheitsbewertungen, die den Benutzern ein tieferes Verständnis ihres kardiovaskulären Wohlbefindens vermitteln.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Waagen integriert die Body Scan-Waage fortschrittliche Technologie in ihr Design. Die Waage verfügt über eine innovative Hardware-Drehung in Form einer integrierten Stange, die aus dem Bodengerät herausgezogen werden kann. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem Gerät, über Hautberührungspunkte und eingebettete Sensoren umfassende Daten über den Körper des Benutzers zu sammeln und so eine genauere und detailliertere Gesundheitsbewertung zu ermöglichen.

Das Hauptaugenmerk von Body Scan liegt auf der Beurteilung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und ihrer Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden. Durch die Analyse verschiedener Datenpunkte und deren Korrelation mit dem Gewicht, der Herzgesundheit und dem Lebensstil des Benutzers bietet die Waage wertvolle Erkenntnisse, die Einzelpersonen dabei helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen und potenzielle Gesundheitsrisiken zu reduzieren.

Body Scan kostet in den USA 399.95 $, in der EU 400 € und im Vereinigten Königreich 349.95 £ und bietet ein umfassendes „Gesundheitscheck“-Erlebnis. Die Waage nutzt vier Gewichtssensoren, die präzise Gewichtsmessungen bis auf 50 g ermöglichen. Withings empfiehlt, die Waage täglich zu verwenden, vorzugsweise zur gleichen Zeit und unter ähnlichen Bedingungen, um Veränderungen genau zu verfolgen.

Zusätzlich zur Gewichtsverfolgung berechnet und zeichnet die zugehörige App wichtige Kennzahlen wie den Body-Mass-Index (BMI), die Grundumsatzrate (BMR) und das „Stoffwechselalter“ auf. Die letztgenannte Metrik vergleicht Gewicht und Körperzusammensetzung mit denen anderer Benutzer mit ähnlichen Profilen und bietet einen Hinweis darauf, wie gesund der Lebensstil des Benutzers ist.

Um die Körperzusammensetzung zu messen, nutzt die Body Scan-Waage die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) mit mehreren Frequenzen, die einen nicht wahrnehmbaren elektrischen Strom durch den Körper sendet. Der integrierte Griff der Waage verfügt über Metallplatten, die während des Scanvorgangs Kontakt mit den Handflächen und Daumen haben müssen. Anschließend visualisiert die App die Daten auf einem Dummy-Avatar und zeigt Muskelmasse, Fettmasse, Knochenmasse, Wassermasse und viszeralen Fettindex an.

Eines der herausragenden Merkmale von Body Scan ist seine Fähigkeit, die arterielle Steifheit mithilfe einer Technik namens Pulse Wave Velocity (PWV) zu messen. Durch die Messung der Zeit, die eine durch den Herzschlag im Blut erzeugte Welle benötigt, um den Fuß zu erreichen, ermittelt die Waage das Gefäßalter und liefert so Einblicke in die allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Eine weitere bemerkenswerte Funktion von Body Scan ist das 6-Kanal-Elektrokardiogramm (EKG), mit dem Vorhofflimmern (AFib) erkannt werden kann, eine Herzrhythmusstörung, die mit Schlaganfall und Herzversagen einhergeht. Diese Funktion, die bisher nur in Wearables wie der Apple Watch zu finden war, zeigt das Engagement von Withings für Innovationen in der Gesundheitstechnologiebranche.

Ganz gleich, ob Sie einen gesünderen Lebensstil anstreben oder Gesundheitsrisiken reduzieren möchten, die Body Scan-Waage von Withings verändert die persönliche Gesundheitsüberwachung grundlegend. Sein umfangreicher Funktionsumfang, präzise Messungen und umfassende Gesundheitsbewertungen machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, die ihr Wohlbefinden optimieren möchten.

Machen Sie sich bereit für die Reise zu einem gesünderen Körper mit Body Scan von Withings.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann die Body Scan-Waage Gewichtsschwankungen genau messen?

Ja, die Body Scan-Waage enthält vier Gewichtssensoren, die eine präzise Gewichtsmessung innerhalb von 50 g ermöglichen. Gewichtsschwankungen sind zu erwarten und Withings empfiehlt, die Waage einmal täglich zu verwenden, vorzugsweise zur gleichen Zeit und unter ähnlichen Bedingungen, um Veränderungen effektiv zu verfolgen.

2. Welche Kennzahlen kann die zugehörige App berechnen und darstellen?

Die App berechnet und grafisch darstellt den Body-Mass-Index (BMI), den Grundumsatz (BMR) und das „Stoffwechselalter“. Diese Metriken liefern wertvolle Einblicke in den allgemeinen Gesundheits- und Fitnesszustand des Benutzers.

3. Wie misst die Body Scan-Waage die Körperzusammensetzung?

Die Body Scan-Waage nutzt die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) mit mehreren Frequenzen, um die Körperzusammensetzung zu messen. Bei dieser Technik wird ein schwacher elektrischer Strom durch den Körper geschickt, wobei während des Scanvorgangs Metallplatten am Griff der Waage in Kontakt mit den Handflächen und Daumen kommen. Die App visualisiert die Daten auf einem Dummy-Avatar und zeigt Muskelmasse, Fettmasse, Knochenmasse, Wassermasse und viszeralen Fettindex an.

4. Welche Bedeutung hat die Messung der arteriellen Steifheit mit der Pulswellengeschwindigkeit (PWV)?

Die Messung der arteriellen Steifheit hilft bei der Bestimmung des Gefäßalters und liefert Einblicke in die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die Body Scan-Waage misst die Zeit, die eine durch den Herzschlag im Blut erzeugte Welle benötigt, um den Fuß zu erreichen, und liefert so wertvolle Informationen über die Gesundheit der Arterien.

5. Kann die Waage Vorhofflimmern (AFib) erkennen?

Ja, die Body Scan-Waage verfügt über eine 6-Kanal-Elektrokardiogramm-Funktion (EKG), mit der Vorhofflimmern, eine mit Schlaganfall und Herzinsuffizienz einhergehende Herzrhythmusstörung, erkannt werden kann. Diese Funktion wurde von den Geräteaufsichtsbehörden sowohl in den USA als auch in Europa medizinisch genehmigt.

Quellen:

– Offizielle Withings-Website: https://www.withings.com/