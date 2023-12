Der KI-Assistent von Google soll auf Pixel-Telefone und Heimprodukte ausgeweitet werden

By

Berichten zufolge arbeitet Google an einem neuen KI-gestützten persönlichen Assistenten namens Pixie, der voraussichtlich sowohl für Pixel-Telefonbesitzer als auch für Google-Hardware veröffentlicht wird. Diese Entwicklung ist angesichts der anhaltenden Fortschritte in der KI-Technologie keine Überraschung. Ziel ist es, eine personalisiertere Version bestehender Assistenten wie Bard oder ChatGPT bereitzustellen, die direkt auf dem Gerät ausgeführt wird, ohne auf Supercomputer in der Cloud angewiesen zu sein.

Obwohl Details zu den Fähigkeiten von Pixie begrenzt sind, wird spekuliert, dass es in der Lage sein wird, Fragen zu beantworten, App-Daten zu analysieren und verschiedene Einstellungen auf Ihrem Telefon zu verwalten. Dieser KI-Assistent soll lokal auf dem Gerät ausgeführt werden, wodurch er leicht zugänglich ist und das Benutzererlebnis verbessert.

Es wird auch erwartet, dass Pixie über Pixel-Telefone hinaus auch die Heimprodukte von Google umfasst und möglicherweise in die Marke Nest integriert wird. Dadurch könnten Nutzer die Vorteile des KI-Assistenten in ihren Smart-Home-Geräten nutzen und Komfort und Effizienz weiter optimieren.

Obwohl ein offizielles Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt wurde, gibt es Prognosen, dass Pixie auf der Google I/O-Konferenz im Jahr 2024 vorgestellt werden könnte. Es wird voraussichtlich auf dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro debütieren und später auch auf älteren Pixel-Modellen verfügbar sein im Winter desselben Jahres.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Assistenten ist die Einführung von Pixie ein Beweis für das Engagement von Google, die Benutzererfahrung zu verbessern und modernste Technologie bereitzustellen. Da dieser neue KI-Assistent allgemein verfügbar wird, wird erwartet, dass er die Art und Weise, wie Benutzer mit ihren Geräten und Smart-Home-Produkten interagieren, revolutionieren wird.