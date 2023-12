Gerüchten zufolge veröffentlicht Google einen KI-gestützten Assistenten für Besitzer von Pixel-Telefonen

By

Einem Bericht von The Information zufolge soll Google einen neuen KI-gestützten persönlichen Assistenten namens Pixie für Besitzer von Pixel-Telefonen herausbringen. Diese potenzielle neue Ergänzung zu Googles Angebot an virtuellen Assistenten könnte sich auch auf andere Google-Hardwareprodukte erstrecken, einschließlich derer der Marke Nest.

Während es kaum konkrete Details zu den Fähigkeiten von Pixie gibt, wird spekuliert, dass dieser KI-Assistent den Benutzern ein personalisierteres Erlebnis bieten könnte, indem er lokal auf ihren Geräten ausgeführt wird, anstatt sich auf cloudbasierte Supercomputer zu verlassen. Ähnlich wie Bard oder ChatGPT kann Pixie möglicherweise Fragen beantworten, App-Daten analysieren und sogar verschiedene Einstellungen auf dem Telefon verwalten.

Obwohl es keine offizielle Bestätigung für die Veröffentlichung von Pixie gibt, gehen Brancheninsider davon aus, dass es auf der Google I/O-Konferenz im Jahr 2024 angekündigt werden könnte und erstmals auf dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro verfügbar sein wird. Anschließend könnten ältere Pixel-Telefonmodelle das Update im Winter dieses Jahres erhalten.

Der Vorstoß von Google in Richtung KI-Assistenten wurde in der Vergangenheit gut aufgenommen, insbesondere durch die Beliebtheit von Google Assistant, Siri und Alexa. Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie in den letzten Jahren erwarten Benutzer jedoch sehnsüchtig einen fortschrittlicheren und leistungsfähigeren virtuellen Assistenten, der ihre Produktivität steigern und ihre täglichen Aufgaben rationalisieren kann.

Da der Wettbewerb auf dem Markt für virtuelle Assistenten weiter zunimmt, könnte die mögliche Veröffentlichung von Pixie durch Google seine Position als Marktführer bei KI-gestützten Geräten festigen. Durch die Möglichkeit, lokal auf dem Gerät ausgeführt zu werden, könnte Pixie den Benutzern ein effizienteres und nahtloseres Erlebnis bieten, ohne dass eine ständige Internetverbindung erforderlich ist.

Während wir auf die offizielle Ankündigung von Google warten, halten Technikbegeisterte und Pixel-Besitzer gleichermaßen gespannt nach Updates zur möglichen Veröffentlichung von Pixie und den innovativen Funktionen, die es ihren Smartphones bieten könnte.