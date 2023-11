Neue Ära der Weltraumforschung: Die Zukunft kommerzieller Raumstationen

XNUMX Jahre sind seit dem Start des Zarya-Moduls vergangen und markierten den Beginn der Internationalen Raumstation (ISS). Da die ISS immer älter wird, stellen sich Fragen zu ihrer Langlebigkeit und zu den Plänen der NASA für die Zukunft. Während die Sicherstellung einer kontinuierlichen menschlichen Präsenz im erdnahen Orbit von größter Bedeutung ist, erwägt die NASA einen Übergang von staatlich betriebenen zu kommerziell betriebenen Raumstationen.

Der aktuelle Plan der NASA sieht vor, die ISS, wenn möglich, bis 2030 zu betreiben. Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass private Unternehmen die Zügel in die Hand nehmen und eigene Anlagen im erdnahen Orbit errichten. Die NASA würde dann Zeit auf diesen kommerziell betriebenen Stationen mieten, um Astronauten verschiedener Nationen sowie Weltraumtouristen unterzubringen.

Allerdings besteht nun die Sorge, ob private Einrichtungen bis 2030 betriebsbereit sein werden, was möglicherweise zu einer Kapazitätslücke führen wird. Historisch gesehen haben solche Lücken zu Rückschlägen in der bemannten Raumfahrt geführt, wie man während der Pause zwischen der letzten Apollo-Mission und dem Aufkommen des Space Shuttles und in jüngerer Zeit vor der Indienststellung von SpaceXs Crew Dragon beobachten konnte. Dieses Mal scheint die NASA in einer besseren Position zu sein, da ihr mehrere Besatzungsfahrzeuge zur Verfügung stehen.

Die Herausforderung liegt nicht in den Fahrzeugen, sondern darin, zu bestimmen, wohin diese Raumfahrzeuge fliegen werden. Die NASA hat mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Axiom Space, Blue Origin und Voyager Space, um kommerzielle Low-Earth-Orbit-Ziele (CLDs) zu entwickeln. Die Agentur strebt an, bis 2026 Aufträge für diese Privatsender zu vergeben.

Die eigentliche Frage ist jedoch, ob diese Unternehmen die ehrgeizigen Zeitpläne und finanziellen Beschränkungen einhalten können. Der Bau und Start einer Raumstation ist ein komplexes Unterfangen, das Zeit und erhebliche Investitionen erfordert. Während eine Lücke in der erdnahen Umlaufbahn nicht ideal wäre, ist Phil McAlister, Direktor der kommerziellen Raumfahrtabteilung der NASA, offen für die Möglichkeit, wenn sie zu einer langfristigen Lösung führt. Er schlägt vor, dass die Nutzung bestehender Mannschaftsfahrzeuge wie Crew Dragon und Starliner die Auswirkungen einer möglichen Lücke teilweise abmildern könnte.

Eine der Herausforderungen für die Zukunft kommerzieller Raumstationen ist die Finanzierung. Da die US-Regierung ihren Haushalt strafft, sind Kürzungen des Bundeshaushalts zu erwarten, die sich auf die Pläne der NASA auswirken könnten. Trotz der damit verbundenen Herausforderungen besteht das Ziel darin, einen nahtlosen Übergang zu kommerziell betriebenen Stationen sicherzustellen und den Weg für eine neue Ära der Weltraumforschung zu ebnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Was ist die Internationale Raumstation?

Die Internationale Raumstation (ISS) ist eine bewohnbare Raumstation im erdnahen Orbit, die gemeinsam von NASA, Roscosmos, ESA, JAXA und CSA betrieben wird. Es dient als Labor für wissenschaftliche Forschung und internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung.

- Warum erwägt die NASA den Übergang zu kommerziell betriebenen Raumstationen?

Ziel der NASA ist es, eine kontinuierliche menschliche Präsenz im erdnahen Orbit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig neue Grenzen im Weltraum zu erkunden. Der Übergang zu kommerziell betriebenen Raumstationen würde es der NASA ermöglichen, ihre Ressourcen auf ehrgeizigere Missionen zu konzentrieren, während private Unternehmen die Routineoperationen im erdnahen Orbit übernehmen würden.

- Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung kommerzieller Raumstationen?

Der Bau und Start einer Raumstation ist eine monumentale Aufgabe, die umfassende Planung, Finanzierung und Koordination erfordert. Private Unternehmen stehen vor der Herausforderung, enge Zeitpläne und finanzielle Zwänge einzuhalten und gleichzeitig die Sicherheit und Funktionalität ihrer Stationen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung dieser Unternehmungen von entscheidender Bedeutung für ihren Erfolg.

- Wie wird sich eine mögliche Lücke in der erdnahen Umlaufbahn auf Forschung und Exploration auswirken?

Während eine Lücke in der erdnahen Umlaufbahn nicht wünschenswert ist, glaubt die NASA, dass sie nicht katastrophal wäre, wenn sie relativ kurzfristig wäre. Die Agentur könnte vorhandene Mannschaftsfahrzeuge wie Crew Dragon und Starliner nutzen, um die Auswirkungen auf Forschungsaktivitäten zu minimieren. Es ist jedoch wichtig, einen nahtlosen Übergang anzustreben, um Störungen des wissenschaftlichen Fortschritts und der internationalen Zusammenarbeit zu verhindern.

- Wie sieht der Zeitplan für den Übergang zu kommerziell betriebenen Raumstationen aus?

Ziel der NASA ist es, bis 2026 Aufträge für kommerzielle Low-Earth-Orbit Destinations (CLDs) an private Unternehmen zu vergeben. Die Bereitschaft dieser Einrichtungen und ihr Betriebsstatus bis 2030 bleiben jedoch ungewiss. Es handelt sich um eine sich entwickelnde Landschaft, die von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter Finanzierung, technologische Fortschritte und regulatorische Anforderungen.