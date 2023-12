Witch on the Holy Night jetzt auf Steam erhältlich

Der mit Spannung erwartete visuelle Roman „Witch on the Holy Night“ hat endlich sein Debüt auf der beliebten Spieleplattform Steam gegeben. Die Veröffentlichung von Witch on the Holy Night wurde von TYPE-MOON entwickelt und erstmals auf Englisch lokalisiert und stieß bei den Fans auf überwältigende Unterstützung.

Die immersive Welt von Witch on the Holy Night wird durch die lebendige Grafik und den fesselnden Soundtrack zum Leben erweckt. Die Spieler sind eingeladen, sich auf eine faszinierende Reise zu begeben und die Geheimnisse eines übernatürlichen Reiches zu lüften. Mit seiner komplizierten Erzählung und den fesselnden Charakteren verspricht Witch on the Holy Night ein unvergessliches Spielerlebnis.

Fans, die gespannt auf die englische Veröffentlichung gewartet haben, können Witch on the Holy Night jetzt auf Steam genießen. Das Spiel ist auch auf anderen Plattformen wie PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar, sodass Spieler ihr bevorzugtes Spielgerät auswählen können.

Die offizielle Website zu Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, bietet weitere Informationen zum Spiel, einschließlich seiner verschiedenen Sprachoptionen (Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch). Der offizielle Twitter-Account @mahoyo_game bietet Updates und Einblicke in die Welt von Witch on the Holy Night.

Wenn Sie ein Fan von Visual Novels sind oder auf der Suche nach einem fesselnden Spielerlebnis sind, ist Witch on the Holy Night ein Muss. Tauchen Sie ein in seine bezaubernde Welt und entdecken Sie die darin verborgenen Geheimnisse.

[Foto: Witch on the Holy Night Steam(R)]