Es wird erwartet, dass ein schwerer Sturm New Jersey trifft und heftigen Regen und starken Wind mit sich bringt

Es wird vorhergesagt, dass an diesem Wochenende ein heftiger Sturm New Jersey heimsuchen wird, der möglicherweise schwere Gewitter, starke Regenfälle und möglicherweise sogar Schnee mit sich bringt. Während am Mittwoch im ganzen Bundesstaat mit leichten Schneeschauern zu rechnen ist, machen sich Prognostiker mehr Sorgen wegen des Sturms am Wochenende.

Laut Meteorologen wird sich am Freitag ein neues Tiefdruckgebiet entwickeln, wenn ein Sturm durch die zentralen Rocky Mountains zieht und in die südlichen und zentralen Ebenen vordringt. Wenn sich dieser Sturm verstärkt, wird er sich auf die Ostküste zubewegen und möglicherweise New Jersey treffen. Die Art des Niederschlags hängt von der Richtung des Sturms ab, wobei starker Schneefall oder Regen möglich ist.

In Städten entlang der Ostküste, darunter Washington, D.C. und Boston, wird mit starken Regenfällen durch diesen Sturm gerechnet. Zusätzlich zu den Niederschlägen werden auch starke Windböen vorhergesagt. Die stärksten Winde werden am Sonntag und in der Nacht zum Sonntag erwartet, mit Böen zwischen 40 und 60 Meilen pro Stunde und möglicherweise bis zu 75 Meilen pro Stunde.

Die bevorstehende Vorhersage für New Jersey sieht leichte Schneeschauer am Mittwoch vor, gefolgt von überwiegend sonnigen und teilweise bewölkten Tagen. Im späteren Verlauf der Woche werden wärmere Temperaturen erwartet, wobei die Höchsttemperaturen zwischen den oberen 30ern und mittleren 60ern liegen. Am Sonntag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 50 Prozent und der Himmel ist bewölkt, der Höchstwert liegt bei 61 Grad.

Einwohner von New Jersey sollten sich an diesem Wochenendsturm auf die Möglichkeit heftiger Regenfälle, Gewitter und starker Winde einstellen. Reisenden wird empfohlen, im Straßenverkehr und in der Luft Vorsicht walten zu lassen. Bleiben Sie über die neuesten Wettervorhersagen auf dem Laufenden und treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um bei diesem Unwetterereignis sicher zu bleiben.