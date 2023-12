Winterstürme wirken sich weiterhin auf mehrere Staaten aus

By

Für mehrere Bundesstaaten gelten weiterhin Wintersturmwarnungen, da ein mehrtägiger Sturm weiterhin Schnee und Regen in verschiedene Teile des Landes bringt. Der National Weather Service (NWS) hat Warnungen für Teile von Maine, New Hampshire, Wyoming und Alaska herausgegeben, weitere Niederschläge werden im Laufe dieser Woche erwartet. Allerdings ist eine Warnung für Gebiete in Vermont abgelaufen.

Der NWS prognostiziert, dass der anhaltende Schneesturm, der Neuengland heimsucht, am Montag langsam nachlassen wird. Es wird jedoch damit gerechnet, dass ein atmosphärischer Fluss den pazifischen Nordwesten durchnässt und in der Wochenmitte heftige Regenfälle mit sich bringt.

Atmosphärische Flüsse sind einzigartige Wetterphänomene, die große Mengen Feuchtigkeit durch enge Kanäle in der Atmosphäre transportieren können. Sie können bis zum 15-fachen der Wassermenge transportieren, die durch die Mündung des Mississippi fließt. Die Niederschläge vom Wochenende führten zu starkem Schneefall in hochgelegenen Gebieten im Nordwesten. Die NWS befürchtet, dass zusätzliche Regenfälle die Schneeschmelze verstärken und das Überschwemmungsrisiko erhöhen könnten.

In Washington und Oregon könnten die Niederschläge mancherorts mehr als drei Zoll betragen, wobei mäßige Niederschläge sich östlich des Cascades-Gebirges ausbreiten. Der NWS prognostiziert, dass ein breiter Strom atmosphärischer Feuchtigkeit von nördlich von Hawaii landeinwärts wandern wird, was zu einem milden System und hohen Schneemengen führen wird.

Wintersturmwarnungen gelten weiterhin für Zentral- und West-Maine, Nord-New Hampshire, die Sierra Madre und Snowy Ranges in Wyoming sowie Süd-Alaska. In diesen Gebieten könnte es zu erheblichen Schneefällen kommen, die zu gefährlichen Straßenverhältnissen führen könnten.

Während der Schnee in Neuengland nachlassen könnte, geht die NWS davon aus, dass ein anderes System vereinzelte Schneeschauer in die Dakotas und andere umliegende Staaten bringen wird, die sich schließlich bis Mittwoch in Richtung West Virginia bewegen werden.

Für die Bewohner dieser betroffenen Gebiete ist es von entscheidender Bedeutung, über die Wettervorhersagen auf dem Laufenden zu bleiben und alle Anweisungen und Warnungen der örtlichen Behörden zu befolgen.

