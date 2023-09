Erkundung der Grenzen der prozeduralen Generierung in Starfield

By

Starfield, Bethesdas neuestes Open-World-Rollenspiel, hat Spieler mit seinem riesigen Universum, das es zu erkunden gilt, in seinen Bann gezogen. Vielen Spielern ist jedoch ein seltsames Muster aufgefallen: tote Außerirdische, die über die Planeten verstreut sind. Diese Entdeckung verdeutlicht die Grenzen von Bethesdas Abhängigkeit von der prozeduralen Generierung.

Starfield verfügt über eine riesige Welt mit Hunderten von Quests, Raumschiffen, außerirdischen Kreaturen und Planeten, die es zu entdecken gilt. Der Haken daran ist, dass ein Großteil des Inhalts prozedural generiert und nicht von Entwicklern handgefertigt wird. Je tiefer die Spieler in das Spiel eintauchen, desto mehr fallen ihnen sich wiederholende Elemente auf, etwa identische Außenposten mit unterschiedlichen NPCs oder ähnliche Anlagen mit unterschiedlichen Namen.

Ein besonderes Muster, auf das Spieler gestoßen sind, ist die Anwesenheit toter Tiere. Auf der Suche nach Standorten für die Errichtung von Außenposten stoßen Spieler auf Haufen toter außerirdischer Kreaturen, oft in der Nähe großer Felsen oder Formationen. Die Ursache dieses Phänomens wird deutlich, wenn man das Ökosystem des Spiels untersucht.

In Starfield werden die Planeten von verschiedenen außerirdischen Arten bewohnt, darunter Pflanzenfresser und Raubtiere. Das Problem liegt in der aggressiven Natur der Raubtiere, die in Rudeln umherstreifen und schwächere Pflanzenfresser schnell vernichten. Während die Spieler diese Begegnungen beobachten, werden sie Zeuge, wie Herden friedlicher Pflanzenfresser von einigen mächtigen Raubtieren dezimiert werden. Diese unausgeglichene Dynamik führt zu Haufen toter Tiere, die über die Planeten des Spiels verstreut sind.

Darüber hinaus sind den Spielern auch sich wiederholende Inhalte aufgefallen, die über die Anwesenheit toter Tiere hinausgehen. Kreaturen auf verschiedenen Planeten zeigen ähnliche Verhaltensweisen und Eigenschaften, was zu einem Gefühl der Wiederholung und dem Mangel an einzigartigen Erfahrungen führt. Die Vertrautheit dieser Kreaturen und Umgebungen dämpft die Spannung bei der Erkundung der riesigen Galaxie von Starfield.

Während die prozedurale Generierung von Starfield ein ausgedehntes und vielfältiges Universum ermöglicht, bringt sie auch den Nachteil sich wiederholender Inhalte mit sich. Spieler sehnen sich nach den eigenständigeren und handgefertigteren Welten früherer Bethesda-Titel wie Fallout 3 und Skyrim. Nichtsdestotrotz bietet Starfield weiterhin ein fesselndes Weltraum-RPG-Erlebnis, das die Spieler durch seinen großartigen Umfang und seine Erkundungsmöglichkeiten fasziniert.

Quellen: Bethesda Games Studio