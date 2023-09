Die Strategie von Riot Games hinter temporären Spielmodi in League of Legends

By

Riot Games, der Erfinder von League of Legends, hat im Laufe der Jahre zahlreiche Spielmodi eingeführt. Während einige zu dauerhaften Ergänzungen des Spiels geworden sind, tauchen andere nur vorübergehend auf. Dies wirft die Frage auf, warum Riot Zeit damit verbringt, Spielmodi zu entwickeln, die nicht bestehen bleiben.

Einer der kürzlich von Riot eingeführten Spielmodi ist Arena, ein 2v2v2v2-Modus, in dem Teams schnelle und chaotische Scharmützel liefern. Im Laufe des Spiels erhalten Spieler wilde Erweiterungen, die ihren Spielstil verändern. Obwohl Arena von den Spielern gut angenommen wurde, war es bis zu seiner Rückkehr im Dezember nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Dies war jedoch Teil der absichtlichen Strategie von Riot.

Eduardo Cortejoso, Spieleproduzent bei Riot Games, erklärte, dass frühere Modi anhand spezifischer Kriterien wie Spielstunden oder Käufe pro Konto gemessen wurden. Allerdings wollte Riot Arena als Chance nutzen, das Vertrauen der Spieler wiederherzustellen. Diese Entscheidung wurde dadurch beeinflusst, dass League of Legends zu Beginn des Jahres eine schwierige Phase durchlief.

Arena sollte Teil einer größeren Anstrengung sein, um Fanbeschwerden über Stagnation und einen Rückgang der Überlieferungen des Spiels entgegenzuwirken. Ziel des Ligateams war es, einen Modus zu entwickeln, auf dem in späteren Iterationen aufgebaut werden konnte. Sie wollten den Teamaspekt beibehalten, der die Liga unterhaltsam macht, und entschieden sich daher für ein 2-gegen-2-Format. Dies ermöglicht ein teamorientiertes Erlebnis und verringert gleichzeitig die Hürden für ein qualitativ hochwertiges Gameplay.

Obwohl Arena nach der ersten Veröffentlichung vom Client verschwunden ist, ist die gute Nachricht, dass es zusammen mit Nexus Blitz zurückkehren wird. Die nächste Version von Arena wird Optimierungen und neue Wendungen enthalten, wie zum Beispiel zusätzliche Erweiterungen, mit denen Spieler experimentieren können. Dies spiegelt einen Wandel in der Art und Weise wider, wie Riot temporäre Spielmodi angeht, mit dem Ziel, unterversorgte Zielgruppen zu erschließen und unerfüllte Erwartungen zu erfüllen.

Cortejoso räumt ein, dass dieser Ansatz möglicherweise weniger Spielern dient, hofft jedoch, dass er zu einem breiteren Spektrum an Spielererlebnissen führt. Riot plant, sich in den kommenden Jahren stärker auf das Lernen und Experimentieren mit Modi zu konzentrieren und einen leichteren Entwicklungsansatz zu verfolgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Riot Games hinter temporären Spielmodi wie der Arena in League of Legends eine zweifache Strategie verfolgt. Erstens dient es als Gelegenheit, das Vertrauen der Spieler wiederherzustellen und Bedenken auszuräumen. Zweitens ermöglicht es Riot, neue Ideen auszuprobieren, bestimmte Zielgruppen anzusprechen und abwechslungsreiche Spielerlebnisse zu schaffen. Auch wenn diese Modi möglicherweise nicht dauerhaft bestehen bleiben, tragen sie doch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von League of Legends bei.